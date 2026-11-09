منابع عراقی از هشدار ترامپ به الزیدی درباره حملات گسترده آمریکا به مواضع مقاومت عراق در صورت مشارکت آنها در جنگ احتمالی علیه ایران خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آگاه عراقی در گفت‌و‌گو با روزنامه «العربی الجدید» جزئیات پیام‌ها و هشدار‌های آمریکا به «علی فالح الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، در جریان تماس تلفنی روز پنجشنبه گذشته «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، با او را فاش کردند. این تماس با حضور «توماس باراک»، فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق، انجام شد.

به گفته این منابع، ترامپ در این تماس هشدار‌های شدیدی درباره پرونده انحصار سلاح در دست دولت عراق مطرح کرده و از بغداد خواسته است برای پایان دادن به حضور سلاح در دست مقاومت، اقدامات عملی انجام دهد. وی همچنین درباره پیامد‌های ورود گروه‌های مقاومت عراقی به هرگونه رویارویی نظامی احتمالی در کنار ایران هشدار داده است.

این منابع اعلام کردند: «ترامپ در جریان این تماس بر ضرورت عبور دولت عراق از مرحله تعهدات سیاسی به مرحله اجرای عملی در پرونده انحصار سلاح تاکید کرد و گفت واشنگتن منتظر اقدامات روشن و میدانی است و به وعده‌ها یا توافق‌های سیاسی با گروه‌های مسلح بسنده نمی‌کند.»

آنها افزودند که رئیس‌جمهور آمریکا به الزیدی هشدار داد که در صورت ازسرگیری جنگ علیه ایران در آینده نزدیک، هرگونه مداخله گروه‌های مقاومت عراقی در این درگیری، آمریکا را به اجرای حملات نظامی گسترده علیه پایگاه‌ها و رهبران این گروه‌ها وادار خواهد کرد؛ حملاتی که بدون مراجعه به دولت عراق یا اطلاع قبلی به آن انجام خواهد شد، همان‌طور که در عملیات نظامی گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داده است.

به گفته این منابع، پیام آمریکا تنها به هشدار درباره احتمال ورود گروه‌های مسلح به رویارویی نظامی آینده محدود نبود، بلکه واشنگتن تاکید کرده است که هرگونه مشارکت نظامی یا ارائه پشتیبانی از سوی این گروه‌ها به ایران را مسئله‌ای داخلی در عراق تلقی نخواهد کرد، بلکه آن را تهدیدی می‌داند که مستلزم پاسخ مستقیم نظامی است.

تحرکات دولت عراق برای مهار موضع مقاومت

در مقابل، منابع مذکور توضیح دادند که الزیدی در گفت‌و‌گو با ترامپ و همچنین در دیدار با باراک در بغداد، ماهیت اقداماتی را که دولت عراق برای جلوگیری از مشارکت گروه‌های مقاومت در هرگونه جنگ احتمالی علیه ایران در دست اجرا دارد، تشریح کرده است.

این منابع بیان کردند که بغداد در دو مسیر موازی، یکی امنیتی و نظامی و دیگری سیاسی، در حال اقدام است.

اقدامات دولت عراق، به گفته این منابع، شامل تشدید تدابیر نظامی و میدانی در سطوح مختلف برای جلوگیری از هرگونه تحرک یا فعالیتی است که می‌تواند به ورود گروه‌های مقاومت عراقی به یک رویارویی منطقه‌ای منجر شود. همچنین تقویت اختیارات نهاد‌های امنیتی رسمی و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات نظامی خارج از چارچوب دولت در دستور کار قرار دارد.

در مسیر سیاسی نیز الزیدی در تلاش است با برقراری تماس با رهبران و شخصیت‌های سیاسی نزدیک به گروه‌های مقاومت، بر آنها فشار وارد کند و متقاعدشان سازد که از ورود به هرگونه رویارویی نظامی احتمالی خودداری کنند و اجازه ندهند عراق به عرصه تسویه‌حساب‌های منطقه‌ای تبدیل شود.

به گفته این منابع، دولت عراق از پیامد‌های گسترده‌ای که ورود گروه‌های مقاومت به هرگونه جنگ جدید میان آمریکا و ایران می‌تواند به دنبال داشته باشد، آگاه است. از همین رو، بغداد تلاش می‌کند با استفاده از ابزار‌های امنیتی و سیاسی موجود، اوضاع را مهار کرده و مانع از اتخاذ هرگونه تصمیم برای مشارکت در جنگ یا ارائه پشتیبانی نظامی به طرف‌های درگیر شود.

منبع: العربی الجدید

برچسب ها: نخست وزیر عراق ، جنگ با ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
الزیدی چکاره س؟!!!
دست نشانده توئه !!!
ما جناب نوری المالکی نخست وزیر قانونی و منتخب مجلس را به رسمیت می‌شناسیم.
حشدالشعبی هم اختیار با خودشه که به شما حمله کند.
زیدی بزودی دستگیر و روانه زندان می‌شود.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
محمد بن سلمان در عربستان شیرش تمام شده نوبت شیر علی الزیدی رسیده .خاک بر سر عرب های بی غیرت نالایق .
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
دولت عراق باید آسمان خود را برای ورود جنگنده های دشمن ایران مسدود کند وبی طرف واقعی بماند
۰
۴
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