اعضای بدن دختربچه لنگرودی که بر اثر حادثه آتش سوزی و استنشاق دود، دچار مرگ مغزی شده بود، امروز به ۳ بیمار بدحال اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیامک ریماز، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن حلما پورشریف دختربچه اهل لنگرود که بر اثر حادثه آتش سوزی و استنشاق دود، دچار مرگ مغزی شده بود امروز با رضایت خانواده اش، در بیمارستان رازی رشت اهدا شد.

او افزود: ۲ کلیه این کودک به ۲ بیمار کلیوی در رشت پیوند زده شد و کبدش هم برای پیوند به بیماری بدحال، به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز فرستاده شد.

بیشتر بخوانید: مرگ کودک ۴ ساله بر اثر خفگی در آتش سوزی خانه‌ای در لنگرود

هر فرد مرگ مغزی در صورت اهدای عضو می‌تواند زمینه نجات جان یک تا ۸ نفر و پیشگیری از معلولیت تا ۵۳ نفر را فراهم کند.

علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۸۱۳ به سرشماره ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سایت رسمی مرکز اهدای عضو جهت دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: اهدای عضو ، بیماران نیازمند
خبرهای مرتبط
اهدای عضو جانبخش ۳۱ ساله اهل امامزاده هاشم گیلان
اهدای عضو جوان ۱۸ساله تالشی به چند بیمار زندگی دوباره بخشید
اهدای اعضای بدن بانوی لاهیجانی به بیماران نیازمند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مشاهده گله مرال‌ها در ارتفاعات جنگلی لنگرود + فیلم
بارش نخستین برف پاییزی در ارتفاعات گیلان
رانش زمین در محدوده گنجه رودبار؛ بخشی از جاده مسدود شد
تضعیف سامانه بارشی، از اواخر وقت امروز در گیلان
محور قدیم امامزاده هاشم بازگشایی شد
اهدای عضو دختربچه لنگرودی به ۳ بیمار بدحال
آخرین اخبار
اهدای عضو دختربچه لنگرودی به ۳ بیمار بدحال
تضعیف سامانه بارشی، از اواخر وقت امروز در گیلان
محور قدیم امامزاده هاشم بازگشایی شد
بارش نخستین برف پاییزی در ارتفاعات گیلان
رانش زمین در محدوده گنجه رودبار؛ بخشی از جاده مسدود شد
مشاهده گله مرال‌ها در ارتفاعات جنگلی لنگرود + فیلم
شهر باران‌های نقره‌ای میزبان ۸ شهید گمنام
ساخت راه آهن رشت – آستارا شتاب می‌گیرد
کشف ۲۸۷ خودروی احتکاری به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در رشت
جلوگیری از فعالیت کافه‌رستوران‌های متخلف در فومن
جمع آوری ۳ تن گونه مهاجم سنبل آبی از تالاب و آبگیر‌های آستارا