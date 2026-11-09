اعضای بدن دختربچه لنگرودی که بر اثر حادثه آتش سوزی و استنشاق دود، دچار مرگ مغزی شده بود، امروز به ۳ بیمار بدحال اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیامک ریماز، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن حلما پورشریف دختربچه اهل لنگرود که بر اثر حادثه آتش سوزی و استنشاق دود، دچار مرگ مغزی شده بود امروز با رضایت خانواده اش، در بیمارستان رازی رشت اهدا شد.

او افزود: ۲ کلیه این کودک به ۲ بیمار کلیوی در رشت پیوند زده شد و کبدش هم برای پیوند به بیماری بدحال، به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز فرستاده شد.

بیشتر بخوانید: مرگ کودک ۴ ساله بر اثر خفگی در آتش سوزی خانه‌ای در لنگرود

هر فرد مرگ مغزی در صورت اهدای عضو می‌تواند زمینه نجات جان یک تا ۸ نفر و پیشگیری از معلولیت تا ۵۳ نفر را فراهم کند.

علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۸۱۳ به سرشماره ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سایت رسمی مرکز اهدای عضو جهت دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.

منبع: صداوسیما