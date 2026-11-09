مقام‌های یونان از کشف اجساد ۱۲ مهاجر و نجات حدود ۱۰۵ نفر دیگر در سه عملیات جداگانه در سواحل جنوبی جزیره کرت خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های یونان روز دوشنبه اعلام کردند در جریان سه عملیات جداگانه در آب‌های جنوب جزیره کرت، ۱۲ مهاجر جان باختند و حدود ۱۰۵ نفر دیگر نجات یافتند.

در مرگبارترین حادثه، یک کشتی کانتینری با پرچم مراکش، قایق حامل مهاجران را در حدود ۱۵ مایل دریایی (۲۸ کیلومتر) جنوب‌شرقی منطقه «کالی لیمنس» مشاهده کرد. در پی اعزام شناور گارد ساحلی یونان به محل، ۱۸ نفر نجات یافتند و اجساد ۱۲ نفر دیگر از آب بیرون کشیده شد.

در دو حادثه جداگانه دیگر نیز قایق‌هایی حامل ۴۷ و ۴۰ مهاجر، به‌ترتیب در فاصله حدود ۳۰ و ۳۱ مایل دریایی از جنوب منطقه کالی لیمنس شناسایی شدند.

هواگرد‌های سرنشین‌دار و بدون سرنشین آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اروپا (فرانتکس) در شناسایی این قایق‌ها مشارکت داشتند. شناور‌های فرانتکس ۸۷ مهاجر را نجات دادند و قرار بود آنها را به بندر کالی لیمنس منتقل کنند.

با احتساب این سه عملیات، شمار مهاجران نجات‌یافته به حدود ۱۰۵ نفر رسیده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: بحران پناهجویان ، یونان
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