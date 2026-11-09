دبیر ستاد امر به معروف خراسان جنوبی از آغاز به کار نرم‌افزار سو با قابلیت ثبت تخلفات و نظارت مستقیم مردم بر عملکرد دستگاه‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - حجت‌الاسلام شهریاری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی، با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: یکی از فعالیت‌های ستاد امر به معروف، استفاده از نرم‌افزار‌ها و فضای دیجیتال است؛ نرم‌افزار «سو» اکنون با ۳۳ دستگاه، ۱۸ مؤلفه، ۱۰۰ زیرمجموعه و ۱۳۱ موضوع متفاوت شروع به کار کرده است. در این نرم‌افزار، تخلفات در هر زمینه‌ای قابل بارگذاری است و تا ۷ روز مدیر مربوطه باید پاسخگو باشد.

او افزود: در این نرم‌افزار مردم مطالبه‌گر هستند، مدیر به‌عنوان وظیفه‌دان و ما به‌عنوان ناظر هستیم. در اینجا مردم و مسئول بدون واسطه در ارتباط هستند و مطالبه‌گر روند پیگیری را از ابتدا تا انتها رصد می‌کند.
 
حجت‌الاسلام شهریاری بیان کرد: این نرم‌افزار پارسال به‌طور آزمایشی آغاز به کار کرد و بدون اطلاع‌رسانی عمومی، ۱۲۰ گزارش از این طریق دریافت شد و بخش اعظم آنها رسیدگی شده است. قصد ما مچ‌گیری نیست، بلکه بنا بر حل مشکل است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی ادامه داد: در کشور نیز این نرم‌افزار در ۱۰ استان به‌طور رسمی آغاز به کار کرده و افراد می‌توانند در آن ثبت‌نام کنند؛ تاکنون در کشور ۱۸ هزار کاربر عضو داریم، ۱۱ هزار و ۷۰۰ گزارش دریافت شده و ۶ هزار و ۸۰۰ گزارش به پاسخ نهایی رسیده است.

او عنوان کرد: نظارت بر بازار و کالا‌های اساسی، نانوایی‌ها، موضوعات مربوط به ادارات و دستگاه‌ها، آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های فرهنگی حوزه ورزشی، لباس و پوشاک، تفریحی و گردشگری، مدارس و مراکز آموزشی، فعالان فضای مجازی، مسکن و ساختمان‌سازی، حیطه پزشکی، دانشگاه و مراکز آموزش، بانک‌ها، خدمات شهری، اصناف، محیط زیست، آب و فاضلاب و... مواردی است که هر کدام مجموعه‌های صدگانه‌ای است که برای آنها برنامه تعیین شده است.

حجت‌الاسلام شهریاری تصریح کرد: گاهی اوقات مطالبه افراد در ۱۸ مؤلفه نیست؛ کافی است کلمه را در نرم‌افزار جست‌و‌جو کرده و موارد خود را اعلام کنند.

برچسب ها: امر به معروف ، نهی از منکر
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