باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس با افزایش ۴۷ هزار و ۸۳۰ واحدی به ارتفاع ۸ میلیون و ۱۳۷ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۲۲ هزار و ۵۲۵ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۸۲ هزار واحد ایستاد.

در معاملات امروز، نماد‌های «فملی»، «فارس» و «فولاد» بیشترین تأثیر را بر شاخص کل بورس داشتند. همچنین نماد‌های «شتبریز»، «فملی» و «تاصیکو» از جمله پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

در سوی دیگر بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۷۰۷ واحدی به ارتفاع ۶ هزار و ۱۸۱ واحد رسید.

نماد‌های «آریا»، «گوهر» و «فزر» بیشترین تأثیر را بر شاخص کل فرابورس داشتند و نماد‌های «سیمکات» و «فزر» نیز در فهرست پرتراکنش‌ترین نماد‌های این بازار قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، گروه‌های فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی سه گروه برتر صنعتی بازار سهام در معاملات امروز بودند.