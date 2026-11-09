رئیس بازرسی کل فراجا از نصب کد‌های پاسخ سریع (QR Code) در هزار و ۲۰۰ کلانتری کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی معصوم‌بیگی در مراسم گرامیداشت روز ملی بازرسی، اعتماد عمومی را مهم‌ترین سرمایه سازمان انتظامی دانست و اظهار کرد: سامانه ۱۹۷ فرصتی برای شنیدن نظرات مردم، رسیدگی به مطالبات و دغدغه‌های آنان و تقویت اعتماد عمومی به پلیس است.

وی با اشاره به جایگاه نظارت و بازرسی در صیانت از حقوق مردم و کارکنان افزود: مأموریت بازرسی در چهار محور صیانت از حقوق مردم، حقوق کارکنان، حقوق سازمان و حفظ سلامت اداری تعریف شده است و احقاق حق باید ملاک اصلی رسیدگی‌ها باشد.

رئیس بازرسی کل فراجا با اشاره به آمار تماس‌های مردمی با سامانه ۱۹۷ گفت: نزدیک به ۴۰ درصد تماس‌های ثبت‌شده در این سامانه در قالب تقدیر و تشکر از عملکرد پلیس است و بخش عمده دیگری از تماس‌ها با هدف دریافت راهنمایی، مشاوره و ارائه پیشنهاد برقرار می‌شود.

معصوم‌بیگی با بیان اینکه سامانه ۱۹۷ به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی شهروندان است، ادامه داد: بخش عمده خدمات و راهنمایی‌های مورد نیاز مردم از طریق این بستر به‌صورت برخط ارائه می‌شود.

وی درباره طرح ارزیابی عملکرد کلانتری‌ها نیز گفت: با نصب کد‌های پاسخ سریع در حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کلانتری، مراجعان می‌توانند از طریق تلفن همراه، نظرات، پیشنهاد‌ها و میزان رضایت خود را از نحوه ارائه خدمات و رفتار کارکنان ثبت کنند.

رئیس بازرسی کل فراجا این اقدام را گامی در جهت توسعه نظارت داده‌محور و برخط دانست و افزود: امکان استفاده از این ظرفیت به‌تدریج در سایر یگان‌های خدمات‌رسان فراجا نیز فراهم خواهد شد.

در پایان این مراسم از جمعی از مدیران بازرسی کل فراجا با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

منبع: فراجا

برچسب ها: فراجا ، کلانتری
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