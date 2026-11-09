 نشت و انتشار گاز مونوکسید کربن در یک خانه باغ واقع در روستای سلیم‌کندی جاده شهید کلانتری ارومیه، به جان باختن سه نفر از اعضای یک خانواده (دو بزرگسال و یک کودک) انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر فرزین رضازاده، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن تایید این خبر اظهار داشت: پس از اعلام گزارش این حادثه تلخ به مرکز پیام اورژانس استان در ساعت ۲۳:۲۲ شب گذشته، بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه در روستای سلیم‌کندی اعزام شدند.

وی  در تشریح جزئیات این حادثه تصریح کرد: با حضور کارشناسان اورژانس در محل حادثه و ارزیابی‌های انجام‌گرفته مشخص شد که هر سه نفر در این خانه باغ شامل دو بزرگسال و یک کودک، متأسفانه پیش از رسیدن عوامل اورژانس و بر اثر مسمومیت شدید با گاز منوکسید کربن (CO) جان خود را از دست داده و فاقد نشانه‌های بالینی جهت احیا قلبی- ریوی بودند.

رضازاده  با ابراز تاسف عمیق از وقوع این سانحه ناگوار، بار دیگر با آغاز فصل سرما نسبت به خطرات قاتل خاموش هشدار داد و گفت: مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه است که علائم مسمومیت با آن شباهت زیادی به سرماخوردگی دارد.

 رئیس اورژانس استان گفت:از عموم شهروندان عزیز تقاضا داریم پیش از راه‌اندازی وسایل گرمایشی، حتماً از سلامت و باز بودن مسیر دودکش‌ها، نصب کلاهک اچ (H) مناسب و استاندارد بودن اتصالات وسایل گازسوز اطمینان حاصل کنند تا شاهد از دست رفتن جان عزیزانمان نباشیم.

منبع:اورژانس

برچسب ها: قاتل خاموش ، اورژانس
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