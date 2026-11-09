پیکر مطهر سه شهید گمنام در بنیاد حفظ آثار، نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت کردستان، مورد استقبال مردم و مسوولان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - پیکر مطهر این شهدا تا جمعه مهمان مردم کردستان است .

پیکر یکی از شهدا روز جمعه در اردوگاه شهید سلیمان خاطر سنندج به خاک سپرده می‌شود و دو پیکر مطهر دیگر به معراج شهدای تهران باز می‌گردد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

 

برچسب ها: کردستان ، شهید گمنام ، تشییع شهدا
خبرهای مرتبط
سه شهید گمنام مهمان مردم کردستان شدند
لاله‌های فاطمی در راه سنندج/ کردستان میزبان ۳ مسافر گمنام بهشت می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تصاویر استقبال از پیکر شهدای گمنام در سنندج
قاتل خاموش در کمین خانواده‌های کردستانی؛ ۲ نفر قربانی گازگرفتگی شدند
کردستان در صدر بارش‌های کشور؛ اورامان تخت رکورددار شد
سه شهید گمنام مهمان مردم کردستان شدند
آغاز پایش مصرف گاز در ادارات و مراکز عمومی و تجاری کردستان
افزایش نرخ صلح و سازش در پرونده‌های قضایی کردستان/ هوشمندسازی ۸۳ درصد پرونده‌ها
شهدا با حق‌طلبی و ولایت‌پذیری مسیر خود را انتخاب کردند
پیگیری جذب ۱۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۶۲ طرح صنایع تبدیلی و غذایی استان
آخرین اخبار
پیگیری جذب ۱۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۶۲ طرح صنایع تبدیلی و غذایی استان
کردستان در صدر بارش‌های کشور؛ اورامان تخت رکورددار شد
شهدا با حق‌طلبی و ولایت‌پذیری مسیر خود را انتخاب کردند
تصاویر استقبال از پیکر شهدای گمنام در سنندج
افزایش نرخ صلح و سازش در پرونده‌های قضایی کردستان/ هوشمندسازی ۸۳ درصد پرونده‌ها
سه شهید گمنام مهمان مردم کردستان شدند
قاتل خاموش در کمین خانواده‌های کردستانی؛ ۲ نفر قربانی گازگرفتگی شدند
آغاز پایش مصرف گاز در ادارات و مراکز عمومی و تجاری کردستان
صدور ۱۳۳ حکم سبز برای متخلفان منابع طبیعی در کردستان
کشف ۱۴۷ رأس دام قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد تومان در بانه
کاهش ۸ درجه‌ای دمای هوا در کردستان طی روز‌های آینده