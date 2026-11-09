پیکر مطهر سه شهید گمنام در بنیاد حفظ آثار، نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت کردستان، مورد استقبال مردم و مسوولان قرار گرفت.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc - \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u062a\u0627 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0645\u0647\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a .\n\u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062f\u0648\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u0633\u0646\u0646\u062f\u062c \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u062f\u0648 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0639\u0631\u0627\u062c \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0631\u062f\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0