شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و افزایش خشم درون‌حزبی از جنگ ایران، احتمال برکناری وزیر جنگ آمریکا، را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت آمریکایی «آکسیوس» فاش کرد که رهبران حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا خود را برای بروز شکاف درون‌حزبی آماده می‌کنند؛ شکافی که می‌تواند آرای لازم برای برکناری «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، را در جریان رای‌گیری این هفته فراهم کند.

به نوشته آکسیوس، جمهوری‌خواهانی که در انتخابات روز سه‌شنبه با شکست سنگینی مواجه شدند، چیز چندانی برای از دست دادن ندارند و ممکن است آمادگی بیشتری برای حمایت از برکناری هگست داشته باشند؛ وزیری که از زمان آغاز جنگ علیه ایران، محبوبیت عمومی او کاهش یافته است.

در همین زمینه، «دان بیکن»، نماینده بازنشسته جمهوری‌خواه از ایالت نبراسکا، به شبکه «فاکس نیوز» گفت که هگست در کنگره آمریکا از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. بیکن همچنین در گفت‌و‌گو با آکسیوس اعلام کرد که هنوز درباره نحوه رای دادن خود در رای‌گیری برنامه‌ریزی‌شده این هفته تصمیم نگرفته است.

«توماس مَسی»، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی، قصد دارد کنگره را وادار کند درباره قطعنامه برکناری هگست به اتهام سرپیچی از کنگره و ادامه غیرقانونی جنگ آمریکا علیه ایران رای‌گیری کند.

رهبران جمهوری‌خواه پیش از روز انتخابات تلاش کردند از انجام این رای‌گیری جلوگیری کنند؛ به‌طوری‌که «مایک جانسون»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و نماینده جمهوری‌خواه ایالت لوئیزیانا، رای‌گیری را لغو کرد و نمایندگان را زودتر از موعد به خانه فرستاد.

جانسون هرگونه ارتباط میان تصمیم خود برای تعطیلی زودهنگام جلسات مجلس و رای‌گیری درباره برکناری وزیر جنگ را رد کرد؛ با این حال، چنین رای‌گیری‌ای تنها چند هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، جمهوری‌خواهان را در موقعیت سیاسی دشواری قرار می‌داد.

این وب‌سایت خاطرنشان کرد که معادلات سیاسی از روز سه‌شنبه به‌شدت تغییر کرده است؛ زیرا شکست سنگین جمهوری‌خواهان، خشم درون این حزب را تشدید کرده و شمار جمهوری‌خواهانی را که ممکن است از برکناری هگست حمایت کنند، افزایش داده است.

آکسیوس گزارش داد که جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان از هم‌اکنون وارد مرحله مقصر دانستن یکدیگر شده‌اند و جنگ علیه ایران به یکی از اهداف اصلی خشم آنها تبدیل شده است. یکی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه در گفت‌و‌گو با آکسیوس اظهار داشت: «ایران، ایران، ایران؛ ما نباید پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای وارد جنگ می‌شدیم.»

این وب‌سایت در پایان اشاره کرد که هگست برای بسیاری از نمایندگان کنگره، چهره اصلی و نماد جنگ محسوب می‌شود و همین مسئله او را به هدف خشم جمهوری‌خواهان ناراضی تبدیل کرده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، وزیر دفاع آمریکا ، جمهوری خواهان
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