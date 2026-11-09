در جلسه هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ارزی، مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور اقدامات قانونی لازم درباره مفاسد و ترک فعل مسئولان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه را پیگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌وسومین جلسه هیئت ویژه قوه قضاییه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز، به ریاست جهانگیر و با حضور اعضای هیئت، در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

در این جلسه، اقدامات صورت گرفته از سوی کارگروه قضایی در برخورد با مفاسد و سوء جریانات ارزی در حوزه نفت مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور اقدامات قانونی در برخورد با مفاسد و ترک فعل مسئولین وزارت نفت و شرکت‌های تابعه را بعمل آورده و نتیجه را در جلسه آتی هیئت ویژه مطرح کند.

برچسب ها: سازمان بازرسی ، مفاسد اقتصادی
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