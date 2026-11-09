مدیرکل هواشناسی فارس گفت: آسمان استان از بعدازظهر امروز میزبان دو موج بارشی متوالی است؛ و نسبت به رعد و برق، تگرگ و لغزندگی جاده‌ها هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی استان فارس با هشدار سطح زرد و ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان، اظهار کرد: این سامانه از بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۸ آبان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت همین روز پابرجاست.

او ادامه داد: بارش باران همراه با رعدوبرق، وزش باد (گاهی شدید) و در برخی نقاط بارش تگرگ نوع مخاطره این سامانه است.

حسینی با بیان اینکه این سامانه نیمه جنوبی استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تصریح کرد: برخورد صاعقه و لغزندگی جاده‌ها اثر مخاطره سامانه است.

 مدیرکل هواشناسی استان فارس توصیه کرد: در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها توقف و عبور نشود، در فعالیت‌های تفریحی در فضا‌های باز احتیاط شود.

 او با بیان اینکه صبح سه شنبه کاهش دما در مناطق شمالی استان خواهیم داشت، اضافه کرد: در تردد از آزادراه شیراز - اصفهان به دلیل کاهش دما و لغزندگی در بامداد فردا سه شنبه احتیاط شود.

حسینی همچنین با اشاره به فعالیت موج دوم سامانه بارشی در استان، افزود: این سامانه از اواخر وقت سه شنبه ۱۹ آبان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت چهارشنبه ۲۰ آبان در استان پابرجاست.

مدیرکل هواشناسی استان فارس بیان کرد: بارش باران همراه با رعدوبرق و وزش باد نوع مخاطره سامانه است.

او گفت: این سامانه در استان به ویژه مناطق مرکزی و نیمه جنوبی استان و شهرستان‌های شیراز، استهبان، جهرم، خرامه، خنج، خفر، داراب، زرقان، زین دشت، سروستان، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قیروکارزین، کازرون، کوار، کوه چنار، مرودشت و نی ریز را دربر می‌گیرد.

حسینی اظهار کرد: لغزندگی جاده ها، مه گرفتگی، کاهش دید افقی و برخورد صاعقه اثر مخاطره سامانه است.

او همچنین توصیه کرد: از سفر‌های غیر ضروری پرهیز شود و در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها توقف و عبور نشود.

مدیرکل هواشناسی استان فارس ادامه داد: از فعالیت‌های تفریحی در فضا‌های باز و در چرای دام احتیاط شود.

برچسب ها: بارش باران ، سیل و آبگرفتگی ، وضعیت آب و هوا ، هواشناسی ، رعد و برق
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