نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به میزبانی سنندج از پیکر سه شهید دفاع مقدس، حق‌طلبی، ولایت‌پذیری، مبارزه با ظلم و مسئولیت‌پذیری را چهار ویژگی برجسته شهدا برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سنندج امروز میزبان پیکر مطهر سه شهید دوران دفاع مقدس است؛ مهمانانی که پس از سال‌ها دوری از وطن، بار دیگر فضای شهر را با عطر ایثار و شهادت همراه کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در کردستان، در آیین استقبال از پیکر این شهدا با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، رهبر شهید و شهدای جنگ اخیر اظهار کرد: شهدا با تأسی از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، چهار ویژگی حق‌طلبی، ولایت‌پذیری، مبارزه با ظلم و مسئولیت‌پذیری را در زندگی خود دنبال کردند.

وی با اشاره به سال‌های دوری این شهدا از وطن گفت: پیکر این عزیزان سال‌ها در غربت و گمنامی آرمیده بود و خانواده‌هایشان به‌ویژه پدران و مادران آنان همچنان چشم‌انتظار بازگشت فرزندان خود بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی حق‌طلبی را نخستین درس سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و از ویژگی‌های اصلی شهدا دانست و افزود: شهدا مسیر حق را انتخاب کردند و از همراهی با باطل پرهیز داشتند. آنان همچنین در مسیر تبعیت از ولایت ثابت‌قدم ماندند و با وجود سن کم، برای دفاع از آرمان‌های خود ایستادگی کردند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به اینکه مجموع سن سه شهید ۶۲ سال است، بیان کرد: این رزمندگان در جوانی راه دفاع از کشور و ارزش‌های خود را انتخاب کردند و در برابر ظلم و استکبار نیز منفعل نماندند.

وی مسئولیت‌پذیری را دیگر ویژگی برجسته شهدا عنوان کرد و گفت: شهدا به عهد خود با خداوند وفادار ماندند و مسئولیتی را که پذیرفته بودند تا پای جان دنبال کردند؛ بنابراین نباید مراسم تشییع آنان تنها به یک آیین ظاهری محدود شود، بلکه باید پیام و منش این شهدا در جامعه زنده بماند.

در ادامه این مراسم، سرهنگ علی کلوندی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان، با اشاره به حضور سه پیکر شهید در استان اظهار کرد: یکی از این شهدا از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس است و دو شهید دیگر در فرایند شناسایی قرار دارند.

وی حضور پیکر شهدا را فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت ایثار و فداکاری مدافعان کشور دانست و افزود: برای میزبانی از این شهدا برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در نقاط مختلف استان پیش‌بینی شده است.

کلوندی با تشریح برنامه‌های استقبال و تشییع گفت: آیین استقبال مردمی پنجشنبه ۲۱ آبان ساعت ۲۰ در میدان آزادی سنندج برگزار می‌شود و مراسم تشییع نیز جمعه ۲۲ آبان ساعت ۸ صبح از همین میدان آغاز خواهد شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان ادامه داد: پیکر شهید گمنام برای خاکسپاری به اردوگاه شهید سلیمانی منتقل می‌شود و دو پیکر دیگر نیز به‌صورت امانی در استان حضور خواهند داشت تا مردم در روز‌های میزبانی، فرصت حضور در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی با محوریت شهدا را داشته باشند.

وی با قدردانی از همراهی استانداری، سپاه بیت‌المقدس، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های نظامی و انتظامی استان و شهرستان سنندج، بر همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها برای برگزاری برنامه‌های میزبانی از پیکر شهدا تأکید کرد.

برچسب ها: کردستان ، شهدای گمنام ، تشیع شهید گمنام
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