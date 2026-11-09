باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، محمدرضا سلطانی با اشاره به جزئیات این پروژه راهبردی اظهار کرد: پایداری سامانه‌ها و تسریع در ثبت پرونده‌ها از مهم‌ترین مطالبات مردم و مراجع قضایی بوده است؛ از همین رو طرح ملی «شفق» با هدف ارتقای بنیادین زیرساخت ارتباطی و پایداری شبکه در همکاری با اپراتور‌های پیشرو کشور از جمله ایرانسل و مبین‌نت وارد فاز عملیاتی شده است.

انتقال سامانه‌های قضایی از اینترنت عمومی به بستر اختصاصی و امن (APN)

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تشریح تحولات فنی این طرح تصریح کرد: در قالب طرح شفق، دسترسی به سامانه‌های کلیدی و حیاتی دستگاه قضا، به‌ویژه سامانه سخا، به طور کامل از بستر ناپایدار و آسیب‌پذیر اینترنت عمومی جدا شده و به شبکه اختصاصی و امن (APN) منتقل خواهد شد. در این پروژه سراسری، بیش از ۱،۴۰۰ دستگاه مودم اختصاصی به همراه سیم‌کارت‌های امن سازمانی در دفاتر سراسر کشور استقرار می‌یابد و تجهیزات فرسوده ارتباطی با تجهیزات روزآمد جایگزین می‌شوند.

سلطانی افزود: با تفکیک ترافیک داده‌های قضایی از شبکه عمومی وب، نوسانات، افت سرعت یا قطعی‌های متداول اینترنتی دیگر خللی در روند کاری دفاتر ایجاد نخواهد کرد و فرآیند خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام خواهد گرفت.

ارتقای امنیت سایبری و کاهش زمان انتظار مراجعان

وی با برشمردن دستاورد‌های محوری طرح شفق خاطرنشان کرد: امنیت سایبری فوق‌العاده: تبادل اطلاعات قضایی در کانال‌های اختصاصی و رمزنگاری‌شده انجام شده و خطرات سایبری موجود در فضای اینترنت عمومی مهار می‌شود.

کاهش شدید قطعی‌ها و نوسانات: فرآیند‌های الکترونیک با تداوم و پایداری کامل اجرا شده و از معطلی مراجعان به دلیل قطعی شبکه جلوگیری خواهد شد.

ثبت سریع پرونده‌ها: تخصیص پهنای باند اختصاصی، روند پذیرش لوایح، دادخواست‌ها، شکایات و استعلامات الکترونیک را سرعت می‌بخشد.

کاهش زمان انتظار شهروندان: سرعت‌گیری فرآیند‌ها موجب تسهیل امور مراجعان و به حداقل رسیدن مدت‌زمان توقف مردم در دفاتر می‌شود.

پوشش ۱۰۰ درصدی تمام دفاتر کشور در آینده‌ای نزدیک

سلطانی با تأکید بر سرعت اجرای پروژه یادآور شد: زیرساخت‌های اجرایی این طرح فراهم شده و عملیات استقرار تجهیزات در دفاتر با جدیت در دست انجام است. این پروژه به زودی به بهره‌برداری کامل می‌رسد و طعم شیرین خدمات قضایی امن، سریع و بدون قطعی را برای هم‌وطنان به ارمغان خواهد آورد. در آینده نزدیک، تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر نقاط کشور زیر چتر پوشش این شبکه قرار می‌گیرند.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیرو‌های متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.