طوفان سهمگین در راه خلیج فارس؛ هشدار قرمز هواشناسی برای بوشهر و هرمزگان صادر شد

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح قرمز، از وزش باد شدید تا ۴۰ نات، امواج ۳.۵ متری و طوفانی شدن آب‌های خلیج فارس در استان‌های بوشهر و هرمزگان خبر داد و خواستار توقف فوری کلیه فعالیت‌های دریایی و صیادی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، روز چهارشنبه (۲۰ آبان)، افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۳۲ تا ۴۰ نات و افزایش ارتفاع امواج دریا تا محدوده ۲.۵ تا ۳.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۳.۵ متر در مناطق دور از ساحل استان‌های بوشهر و هرمزگان در خلیج فارس رخ خواهد داد؛ شرایطی که با وقوع رگبار باران و رعد و برق نیز همراه خواهد بود.

این مخاطره جوی خطرات جدی به همراه دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی و خسارت به قایق‌های صیادی و شناورهای سبک، نیمه‌سنگین و سنگین اشاره کرد. همچنین اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری، احتمال خسارت به تأسیسات دریایی و اسکله‌ها و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکوهای نفتی از دیگر پیامدهای این سامانه طوفانی است.

در همین راستا، سازمان هواشناسی بر منع قطعی فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، منع تردد قایق‌های سبک، تفریحی و شناورهای نیمه‌سنگین و سنگین، و همچنین منع ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر و تردد کشتی‌های تجاری تأکید کرد. اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی، فراساحلی و سکوهای نفتی و آماده‌باش کامل برای مواجهه با خسارت‌های احتمالی از دیگر توصیه‌های مؤکد این سازمان است.

علاوه بر خلیج فارس، سامانه دیگری دریای خزر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان هواشناسی با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی اعلام کرد که از سه‌شنبه تا پایان ظهر چهارشنبه (۱۹ تا ۲۰ آبان)، افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۴ تا ۳۰ نات و افزایش ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های مازندران و گیلان و همچنین مناطق دور از ساحل گلستان پیش‌بینی می‌شود و وقوع رگبار باران نیز دور از انتظار نیست.

منبع خبر: سازمان هواشناسی کشور

برچسب ها: هواشناسی ، سطح قرمز ، در هرمزگان ، بوشهر
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