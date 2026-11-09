سقف ساتنا، پایا و پل افزایش یافت

بانک مرکزی در راستای اجرای مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون ابزار‌های پرداخت و تسویه این بانک، تغییرات حدود مبالغ دستور پرداخت‌های انتقال وجه بین‌بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی در راستای اجرای مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون ابزار‌های پرداخت و تسویه این بانک، تغییرات حدود مبالغ دستور پرداخت‌های انتقال وجه بین‌بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این راستا شبکه بانکی بایستی اقدامات فنی لازم را در سامانه‌های متمرکز خود انجام داده و با توجه به بازنگری صورت گرفته در خصوص حدود مبالغ دستور پرداخت‌های انتقال وجه بین‌بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت (بر اساس مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون ابزار‌های پرداخت و تسویه این بانک مورخ ۱۵ ‏/۰۶ ‏/۱۴۰۵)، حدود مصوب شده جدید به شرح زیر را اعمال کنند:

افزایش کف مبلغ دستور پرداخت‌های بین‌مشتری سامانه «ساتنا» اعم از حضوری و غیرحضوری از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال.

افزایش سقف مبلغ هر دستور پرداخت غیرحضوری سامانه «پایا» از دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال و افزایش سقف مبلغ هر دستور پرداخت حضوری سامانه «پایا» از دو میلیارد ریال به پنج میلیارد ریال.

افزایش سقف روزانه دستور پرداخت‌های غیرحضوری سامانه «پل» از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و افزایش سقف دستور پرداخت‌های حضوری سامانه «پل» از یک میلیارد ریال به سه میلیارد ریال. همچنین حداکثر تعداد دستور پرداخت‌های ورودی قابل دریافت توسط هر شخص ذی‌نفع در سامانه «پل» (به‌ازای هر حساب)، روزانه پنج فقره دستور پرداخت تعیین شده است.

شایان ذکر است ارائه خدمت در حدود مبالغ تعیین‌شده، منوط به رعایت دقیق آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» و سایر مقررات و ضوابط حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، پایا ، ساتنا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
سقف کارت به کارت رو تغییر بدید بابا
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