باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، در رادیو اقتصاد با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن اظهار کرد: در چارچوب این برنامه، ساخت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی طی پنج سال پیش‌بینی شده است که از این تعداد، عملیات اجرایی حدود ۹۲۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است.

وی با اشاره به روند تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های مسکن ملی افزود: با توجه به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ هزار واحد به اتمام رسیده بود، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آنها در اولویت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

فرهادزاده ادامه داد: از مجموع برنامه ۱۳۰ هزار واحدی بهره‌برداری در سال جاری، تاکنون ۵۳ هزار واحد افتتاح شده و برنامه‌ریزی برای افتتاح ۱۳۰ هزار واحد دیگر در نیمه دوم سال نیز انجام شده است. از این تعداد، ۲۶ هزار واحد برای افتتاح در آبان‌ماه آماده شده و سایر واحدها نیز به‌صورت هفتگی در حال پایش هستند تا تا پایان سال به بهره‌برداری برسند.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه، تأمین زمین را یکی از محورهای مهم اجرای برنامه هفتم دانست و گفت: در راستای تقویت مهاجرت معکوس و حمایت از سکونت در مناطق کوچک و روستایی، زمین مورد نیاز برای ۲۳۰ هزار واحد روستایی تأمین شده و فراخوان ثبت‌نام متقاضیان نیز انجام شده است.

وی افزود: در این طرح، شرایط ثبت‌نام برای افرادی که خود یا والدینشان اصالت روستایی دارند، تسهیل شده است. همچنین تأمین زمین برای ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و شهرهای میانی زیر ۲۰۰ هزار نفر در دستور کار قرار دارد.

فرهادزاده با اشاره به واگذاری اراضی در قالب طرح‌های حمایتی مسکن تصریح کرد: تاکنون حدود ۹۲۰ هزار واحد زمین در قالب اجاره ۹۹ ساله تأمین شده و علاوه بر آن، واگذاری اراضی برای حدود ۹۵ هزار واحد مسکن کارگری نیز دنبال شده است. همچنین تفاهم‌نامه‌هایی برای تأمین مسکن کارکنان دستگاه‌هایی همچون وزارت علوم، آموزش و پرورش، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی منعقد شده است.

وی درباره ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی در فرآیند تأمین زمین مسکن تأکید کرد: اراضی کشاورزی درجه یک و دو براساس قانون برنامه هفتم و سایر ضوابط، از شمول واگذاری خارج هستند. همچنین زمین‌های مورد واگذاری باید پیش از واگذاری آماده‌سازی شده و امکان تأمین آب، برق و سایر زیرساخت‌های شهری آنها فراهم باشد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان، درباره سیاست‌های افقی‌سازی و عمودی‌سازی مسکن گفت: نمی‌توان نسخه واحدی برای همه مناطق کشور در نظر گرفت؛ چراکه تصمیم‌گیری درباره تراکم و نحوه توسعه شهرها و روستاها باید براساس مطالعات شهرسازی، طرح‌های جامع و تفصیلی و شرایط جغرافیایی و جمعیتی هر منطقه انجام شود.