مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: مراسم تشییع و تدفین زنده یاد کوروش زارعی، هنرمند هرمزگانی شناخته شده تئاتر و سینمای کشور در آرامستان بهشت معصومه (س) قم خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرخنده جلالی گفت: کوروش زارعی هنرمند متعهد و شناخته‌شده عرصه هنرهای نمایشی، پس از سال‌ها فعالیت در زمینه بازیگری، کارگردانی و مدیریت فرهنگی، روز گذشته پس از دوره‌ای بیماری در سن ۵۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

وی اضافه کرد: همسر این هنرمند اهل قم است و با توجه به پیگیری های انجام شده و هماهنگی های خانوادگی، پیکر این هنرمند پیش بینی شده است در بهشت حضرت معصومه (س) قم به خاک سپرده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ادامه داد: مراسم تشییع ابتدا روز سه شنبه نوزدهم آبان از مقابل حوزه هنری تهران برگزار می شود و بعد از ظهر همان روز مراسم وداع و خاکسپاری در قم خواهد بود.

جلالی ضمن تسلیت درگذشت این هنرمند متعهد یادآور شد: به نمایندگی از استاندار و هنرمندان هرمزگان در مراسم تشییع و تدفین در شهرهای تهران و قم شرکت خواهد داشت.

برچسب ها: هنرمندان ، سینما
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
هنرمند کار درست و بی حاشیه ای بود
روحش شاد
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