سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به آخرین وضعیت خدمات‌رسانی در مناطق متاثر  از بارندگی‌ها، عنوان کرد: در حال حاضر برق تمامی روستاهای استان وصل شده و گاز هفت روستا نیز تا پایان امروز به‌طور کامل وصل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - احسان کرم‌زاده صبح امروز با اشاره به بارندگی‌های چهار روز اخیر در استان اظهار کرد: طی ۹۶ ساعت گذشته میانگین بارش در لرستان به ۷۵ میلی‌متر رسید که در این مدت ایستگاه شورآباد شهرستان الیگودرز با ثبت ۲۵۳ میلی‌متر و ایستگاه سپیددشت شهرستان خرم‌آباد با ۲۲۵ میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه میزان بارش ثبت‌شده در برخی نقاط استان معادل چهار تا پنج برابر میانگین بارندگی سالانه بعضی استان‌های کشور است، افزود: شدت بارش‌ها موجب مسدود شدن راه‌های ارتباطی تعدادی از روستاها و قطعی برق و گاز در برخی مناطق شد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به آخرین وضعیت خدمات‌رسانی در مناطق متاثر  از بارندگی‌ها، عنوان کرد: در حال حاضر برق تمامی روستاهای استان وصل شده و گاز هفت روستا نیز تا پایان امروز به‌طور کامل وصل خواهد شد.

کرم‌زاده با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی استان تصریح کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای آسفالته روستایی برقرار است و عملیات بازگشایی راه‌های روستایی شوسه  در برخی مناطق همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: این عملیات در مجموع ۴۰ روستا در شهرستان‌های خرم‌آباد و الیگودرز، به‌ویژه بخش‌های زلقی و پاپی، در حال انجام است و تلاش می‌کنیم تا پایان امروز عملیات بازگشایی این محورها نیز به اتمام برسد.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: برق ، لرستان
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