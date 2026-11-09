رئیس اداره بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی از توسعه دیپلماسی کشاورزی ایران با کشور‌های آفریقایی و اوراسیایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سهیل رجبی، رئیس اداره بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی  در رادیو اقتصاد با اشاره به مسئولیت این وزارتخانه در مدیریت کمیسیون‌های مشترک همکاری اقتصادی با ۱۱ کشور اظهار کرد: شش کمیسیون مشترک با کشورهای آفریقایی از جمله تانزانیا، کنیا، اوگاندا، سودان، سنگال و غنا و همچنین همکاری با کشورهایی مانند قزاقستان، قرقیزستان و افغانستان در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ظرفیت کشورهای آفریقایی در حوزه کشاورزی و کشت فراسرزمینی افزود: سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی ایرانی در این کشورها و توسعه همکاری‌های مشترک، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.

رجبی با اشاره به ضرورت تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی و کالاهای راهبردی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی فعال، ارتباطات مستمر و مذاکرات بین‌المللی تلاش می‌کند ذخایر مورد نیاز کشور برای دوره‌های شش‌ماهه تا یک‌ساله تأمین شود.

رئیس اداره بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه تولید واکسن و فناوری‌های زیستی گفت: مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با بیش از یک قرن سابقه فعالیت، یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در این حوزه است.

وی صادرات دو میلیون دوز واکسن فلج اطفال به یکی از کشورهای آمریکای لاتین را نمونه‌ای از توانمندی‌های صادراتی ایران دانست و افزود: با توجه به محدودیت ظرفیت تولید واکسن در بسیاری از کشورهای آفریقایی، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری مشترک، ایجاد خطوط تولید و صدور خدمات فنی و مهندسی ایران در این قاره وجود دارد.

رجبی همچنین از سفر هیئت اقتصادی متشکل از ۱۳۰ نفر از تجار و فعالان اقتصادی به ازبکستان همراه با وزیر جهاد کشاورزی در ماه گذشته خبر داد و گفت: در جریان این سفر، هفت تا هشت پروژه مهم همکاری مشترک تعریف و قراردادهای متعددی امضا شد.

وی تأکید کرد: توسعه همکاری‌های اقتصادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مسیر پیشرفت و گسترش روابط تجاری ایران را تقویت می‌کند و این مسیر با وجود فشارها و محدودیت‌های خارجی ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: همکاری کشاورزی ، بخش کشاورزی
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