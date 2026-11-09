رئیس سازمان مدیریت راهبردی انرژی گفت: نیازمند کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف انرژی نسبت به گذشته هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسماعیل سقاب اصفهانی با تأکید بر اینکه دولت زیرساخت‌های لازم را برای مدیریت بهینه انرژی آماده کرده است، اظهار داشت: اگر مردم در همکاری با دولت مشارکت فعال داشته باشند و مصرف گاز را ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به دوره‌های مشابه سال‌های قبل کاهش دهند، جای هیچ‌گونه نگرانی نیست؛ اما در صورت عدم همکاری و تداوم روند فعلی مصرف، با چالش و نگرانی جدی مواجه خواهیم شد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، ابراز امیدواری کرد: با مشارکت همگانی و رعایت الگوی مصرف، زمستان امسال بدون هیچ‌گونه مشکل و قطعی سپری شود.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌های انگیزشی دولت و همراهی مردم، دغدغه‌ای برای تأمین انرژی نخواهیم داشت، اما همان‌طور که ذکر شد، تحقق این امر مستلزم کاهش مصرف نسبت به سال‌های گذشته است.

برچسب ها: مصرف گاز ، انرژی
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با کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف گاز جای هیچ گونه نگرانی نخواهد بود
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با کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف گاز جای هیچ گونه نگرانی نخواهد بود