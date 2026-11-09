طبق اعلام پتروپارس ردیف اول واحد ۱۰۳ پالایشگاه پارس جنوبی تا دی امسال  راه‌اندازی می‌شود.  

باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پالایشگاه پنجم پارس جنوبی را با هدف بازگرداندن ظرفیت تولید گاز توسط شرکت پتروپارس آغاز شده است.

 تعمیر تجهیزات کلیدی با پیشرفت ۶۷ درصدی همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود ردیف اول واحد ۱۰۳ این پالایشگاه تا دی‌ امسال   راه‌اندازی می شود. 

 مأموریت این شرکت بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده دو ردیف واحد ۱۰۳ پالایشگاه پنجم با امضای توافق‌نامه مقدماتی در سوم شهریور، با استقرار نیروهای متخصص و پیمانکاران اجرایی به‌صورت شبانه‌روزی در این پالایشگاه آغاز شد.

با تمرکز بر بازسازی ردیف اول واحد تثبیت میعانات گازی و با هدف تأمین زیرساخت مورد نیاز جهت راه‌اندازی دو ردیف گازی این پالایشگاه به ظرفیت ۱۰۰۰ میلیون استاندارد فوت مکعب گاز، کلیه فعالیت‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

از ابتدای مهر با راه‌اندازی کارگاه تعمیرات تجهیزات مکانیکی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق، تعمیر ۲۱ تجهیز مهم آسیب‌دیده آغاز شد و پیشرفت ۶۷ درصدی در این بخش محقق شده است.

ساخت سازه‌های فلزی سنگین مورد نیاز این واحدها به پایان رسیده و سازه‌های مورد نیاز در ردیف اول واحد ۱۰۳ نصب شده است. کلیه تجهیزات مورد نیاز و تجهیزات با زمان تحویل طولانی سفارش‌گذاری شده‌اند و ساخت این تجهیزات در کارخانه‌های سازنده به‌صورت سه‌شیفت در داخل کشور در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود ردیف اول واحد ۱۰۳ در دی‌ آماده راه‌اندازی باشد.

 

برچسب ها: پارس جنوبی ، پالایشگاه
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