 دفتر آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی دراطلاعیه‌ای اعلام کرد که این مرجع تقلید پس از بررسی‌های پزشکی از بیمارستان مرخص شد.

 باشگاه خبرنگاران جوا ن - دفتر آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این مرجع تقلید پس از بررسی‌های پزشکی از بیمارستان مرخص شد.

در این اطلاعیه آمده‌است: در پی بستری‌شدن آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی در بیمارستان، جمع کثیری از مؤمنان و ارادتمندان ایشان در داخل و خارج از کشور، با دعا و برپایی مجالس توسل، به‌ویژه توجه به ساحت حضرت صدیقه‌کبری(س) در این ایام منتسب به آن حضرت، شفای ایشان را از درگاه خداوند متعال مسالت نمودند.

اطلاعیه حاکی است: به لطف و رحمت بی‌کران خداوند متعال، عنایات حضرات اهل‌بیت(ع) و برکت این دعاها و توسلات، ایشان پس از بررسی‌های پزشکی از بیمارستان مرخص شده و به منزل مراجعت کردند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده‌است: از عموم مؤمنین، ارادتمندان و مقلدان معظم‌له، شخصیت‌های کشوری و همه بزرگوارانی که با دعا و توسل، تماس تلفنی، ارسال پیام و یا اظهار تمایل برای عیادت، نسبت به ایشان ابراز محبت نموده و جویای احوال شریفشان شدند، مراتب تشکر و امتنان را اعلام می‌داریم.

اطلاعیه ادامه یافته‌است: از درگاه خداوند متعال، در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) برای همگان سلامت، عافیت و حُسن عاقبت و برای تمامی بیماران، شفای عاجل و کامل مسالت داریم.

دفتر آیت الله وحید خراسانی در قسمت دیگری از این اطلاعیه آورده‌است: همچنین از اهتمام پزشکان، پرستاران و تلاش‌های دیگر اعضای کادر درمان و پرسنل بیمارستان صمیمانه قدردانی نموده و از خداوند کریم، برای این عزیزان، اجر جزیل، سلامت، عزت و توفیق روزافزون خواستاریم.

در پایان اطلاعیه تاکید شده‌است: همچنان از عموم مؤمنان درخواست می‌کنیم، ایشان را از دعای خیر خویش بهره‌مند سازند و دوام سلامت و عافیت ایشان را از درگاه پروردگار متعال مسالت فرمایند.

آیت‌الله‌ وحید خراسانی از ۱۲ آبان‌ماه در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده و تحت درمان قرار گرفتند.

برچسب ها: بیمارستان ، آیت الله خراسانی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
حشمت الملوک خورشیدی
۱۵:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
خدا همه مریضان را شفای عاجل عنایت فرماید
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