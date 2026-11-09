شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی اطلس ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به تازگی مشتریان شرکت سایپا که خودروی اطلس GL را ثبت نام کردند؛ به دلیل تأخیر در تحویل خودروی ثبت نامی خود، گلایه دارند. با توجه به اینکه آنها انتظار دارند بدون هیچ وقفه‌ای روند تحویل خودرو صورت گیرد؛ اما با وجود تکمیل وجه، تاخیر در تحویل، خریداران را در صف انتظار گذاشته است.
 شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام من در۴ اسفند ۱۴۰۴ برای خودروی اطلس جی ال ثبت نام کردم تاحالا فاکتور نشده ۹ماه گذشت، اما خبری از تحویل خودرو نیست لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، مشکلات مردم
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