دبیر شورای امنیت روسیه با انتقاد از نظامی‌سازی اروپا، گفت اوکراین و حامیان اروپایی‌اش به‌ جای حرکت به‌ سوی صلح، خود را برای ادامه جنگ آماده می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه روز دوشنبه در چهاردهمین نشست سالانه مقام‌های ارشد امنیتی کشور‌های عضو جامعه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع، از تداوم نظامی‌سازی اروپا و افزایش تحرکات نظامی در مناطق هم‌مرز با روسیه انتقاد کرد.

او گفت: «نظامی‌سازی اروپا ادامه دارد. هزینه‌های نظامی در حال افزایش است و رزمایش‌های نظامی نشان‌دهنده پیشروی به سمت شرق هستند. زیرساخت‌های ناتو در لهستان و کشور‌های حوزه بالتیک به‌طور مستمر ارتقا می‌یابند و گسترش پیدا می‌کنند. هم‌زمان، شناسایی فنی و اطلاعاتی از قلمرو روسیه و بلاروس مشاهده می‌شود و در مناطق نزدیک به مرز‌های روسیه به‌طور مرتب تحریکاتی صورت می‌گیرد.»

شویگو با اشاره به تحولات اوکراین اظهار داشت: «به نظر می‌رسد اوکراین و حامیان اروپایی آن برای ادامه جنگ آماده می‌شوند و قطعاً به‌دنبال صلح نیستند.»

وی در عین حال گفت روسیه از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و تیم او برای حل‌وفصل بحران اوکراین قدردانی می‌کند.

دبیر شورای امنیت روسیه افزود: «ما تلاش‌ها و علاقه واقعی دونالد ترامپ و تیمش را برای برقراری صلح در اوکراین مشاهده می‌کنیم و قطعاً برای آن ارزش قائلیم.»

شویگو همچنین با انتقاد از سیاست‌های کشور‌های غربی گفت این کشور‌ها همچنان از مداخله در روند‌های سیاسی و انتخاباتی، اقدامات محدودکننده غیرقانونی، دامن‌زدن به اختلافات و جنگ اطلاعاتی برای افزایش تنش در مناطق مختلف جهان استفاده می‌کنند.

او با اشاره به تهدید‌های امنیتی پیش‌روی کشور‌های مستقل، از افزایش ظرفیت درگیری‌ها و خطر مداخله در امور داخلی این کشور‌ها ابراز نگرانی کرد.

در بخش دیگری از این نشست، شویگو از توسعه روابط تجاری و اقتصادی روسیه و گرجستان استقبال کرد و گفت مسائل منطقه‌ای باید از طریق راهکار‌های سیاسی و دیپلماتیک و بدون دخالت کشور‌های خارجی حل‌وفصل شوند.

وی همچنین بر ضرورت ازسرگیری فعالیت سازوکار مشورتی منطقه‌ای «۳+۳» تأکید کرد و عادی‌سازی روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان را عاملی مؤثر در بهبود اوضاع قفقاز جنوبی دانست.

شویگو در پایان از هیئت‌های کشور‌های عضو جامعه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع برای سفر به مسکو و آشنایی با قابلیت‌های سامانه ماهواره‌ای «راسوِت» دعوت کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین ، سرگئی شویگو
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