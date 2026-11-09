روزنامه جروزالم پست از تشدید اختلاف میان موساد و ارتش اسرائیل درباره زمان و اهداف حمله احتمالی مشترک با آمریکا علیه ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «جروزالم پست» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اختلافات سیاسی گسترده میان سازمان جاسوسی موساد و ارتش رژیم تروریستی اسرائیل درباره ایران، پس از چند سال همگرایی نسبی میان این دو نهاد در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، بار دیگر آشکار شده است.

آخرین مورد از این اختلافات، به میزان تمایل دو طرف برای پیشبرد یک عملیات نظامی مشترک با آمریکا علیه ایران پیش از انتخابات رژیم تروریستی اسرائیل مربوط می‌شود. در حالی که «رومان گوفمن»، رئیس موساد، با حمایت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی، از پیشبرد این عملیات حمایت می‌کرد، «ایال زامیر»، رئیس ستاد کل ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، با آن مخالفت کرده است.

با این حال، منابع نزدیک به موساد در گفت‌و‌گو با جروزالم پست، گزارش شبکه ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل مبنی بر حمایت گوفمن از انجام عملیات در روز‌های اخیر را رد کردند. این منابع توضیح دادند که نگرانی اصلی گوفمن، از دست رفتن فرصت انجام حمله مشترک با واشنگتن پیش از بسته شدن پنجره زمانی آن است.

در مقابل، زامیر معتقد است انجام حمله در این مقطع حساس انتخاباتی می‌تواند به مشروعیت هرگونه عملیات آسیب بزند و نتانیاهو نیز ممکن است از آن برای ضربه زدن به رقبای سیاسی خود استفاده کند.

در ژوئن ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل و موساد هر دو از انجام حملات گسترده علیه ایران حمایت می‌کردند. اختلافات آنها در سال ۲۰۲۵ عمدتا به این موضوع محدود بود که کدام نهاد مسئولیت هدایت برخی ماموریت‌ها را بر عهده بگیرد؛ اختلافاتی که با تفاهم میان دو طرف حل‌وفصل شد. اما اختلافات جدید در سال ۲۰۲۶ پس از تجریه دو جنگ شدید و جدی‌تر است.

منبع: النشره