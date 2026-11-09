باشگاه خبرنگاران جوان - دوازدهمین جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با محوریت بررسی خسارت‌های واردشده به شرکت‌های دانش‌بنیان در جنگ تحمیلی اخیر و راهکار‌های حمایت از این شرکت‌ها برای احیای ظرفیت‌های تولیدی و حفظ نیروی انسانی متخصص برگزار شد.

در این جلسه، گزارشی از میزان خسارت‌های واردشده به شرکت‌های دانش‌بنیان و اقدامات انجام‌شده برای حمایت از آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و ستاد ویژه توسعه فناوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و استانداران ارائه شد.

نتیجه توسعه علم و فناوری را در دفاع از کشور مشاهده کردیم

معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی علم و فناوری در تأمین امنیت و پیشرفت کشور اظهار کرد: پس از تأمین معیشت مردم، توسعه علم و فناوری‌های پیشرفته و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، اولویت اول دولت است.

عارف با اشاره به نقش دستاورد‌های علمی و فناورانه در توان دفاعی کشور افزود: ما نتیجه راهبرد توسعه علم و فناوری‌های پیشرفته را در دو جنگ تحمیلی اخیر و در دفاع از کشور مشاهده کردیم.

وی با بیان اینکه پیشرفت علمی و فناورانه برای آینده کشور ضرورتی راهبردی است، تأکید کرد: باید برای ادامه رویارویی بزرگ‌تر با دشمن آمادگی داشته باشیم؛ زیرا دشمن از آخرین دستاورد‌های علمی در میدان استفاده می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: همه ما از مشکلات کشور آگاهی داریم، اما نباید در زمینه علم و فناوری از دشمن عقب بمانیم.

تأکید بر بازسازی، نوسازی و بهسازی شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده

عارف با اشاره به خسارت‌های واردشده به شرکت‌های دانش‌بنیان در جنگ اخیر، بر ضرورت اقدام جدی‌تر و سریع‌تر برای احیای این شرکت‌ها تأکید کرد.

وی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده باید بازسازی، نوسازی و بهسازی شوند، ظرفیت تولید آنها احیا شود و نیروی انسانی نخبه این شرکت‌ها حفظ شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه حمایت از این شرکت‌ها صرفاً به جبران خسارت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود، ضرورت حفظ ظرفیت‌های علمی، فناورانه و تولیدی کشور را مورد توجه قرار داد.

عارف همچنین خاطرنشان کرد: دستاورد‌های کشور در حوزه علم و فناوری حاصل نگاه بلندمدت و عمیق رهبر شهید انقلاب است و باید این دستاورد‌های ارزشمند نظام را حفظ کنیم.

از «جانبازان اقتصادی جنگ» باید حمایت کنیم

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعبیر «جانبازان اقتصادی جنگ» که در این جلسه برای شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده به کار رفت، بر ضرورت حمایت جدی از این مجموعه‌ها تأکید کرد.

عارف اظهار کرد: باید از این شرکت‌ها که در جلسه از آنها به‌عنوان جانبازان اقتصادی این جنگ یاد شد، حمایت کنیم؛ زیرا شایستگی خود را اثبات کرده‌اند.

وی افزود: بنا بود از ابتدا ریسک فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را بپذیریم و اکنون که این شرکت‌ها در مسیر اعتلای کشور آسیب دیده‌اند، باید برای حل مشکلات آنها اقدام کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: مسائل این شرکت‌ها در زمینه تأمین منابع مالی، زمین، تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها باید بررسی و برطرف شود و در موارد لازم نیز برخی ضوابط و مقررات اصلاح شود.

دستور تشکیل کارگروه ویژه برای تسریع در احیای شرکت‌های دانش‌بنیان

در ادامه این جلسه، عارف دستور داد کارگروهی با حضور نمایندگان بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و ستاد ویژه توسعه فناوری تشکیل شود.

بر اساس این دستور، کارگروه موظف است پیشنهاد‌های لازم برای تسریع در بازسازی و احیای شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده را بررسی و نهایی کند.

همچنین مقرر شد در صورت نیاز به احکام قانونی یا اعتبارات مشخص، پیشنهاد‌های مربوط برای پیش‌بینی در بودجه سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تدوین راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع مالی، بیمه‌ای، بانکی و مقرراتی پیش روی شرکت‌های آسیب‌دیده است.

دستور پیگیری بازسازی دانشگاه‌های آسیب‌دیده و انستیتو پاستور

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان این نشست، بر ضرورت پیگیری بازسازی مراکز علمی و پژوهشی آسیب‌دیده در جنگ نیز تأکید کرد.

عارف گفت: بازسازی دانشگاه‌های آسیب‌دیده و انستیتو پاستور باید دنبال شود و نهاد‌هایی که در این زمینه تعهداتی پذیرفته‌اند، موظف‌اند تعهدات خود را اجرایی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ دستاورد‌های علمی و فناورانه کشور، خواستار استمرار اقدامات حمایتی و تسریع در بازگشت مراکز علمی، پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده به چرخه فعالیت شد.

نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان: دشمن با حمله به این شرکت‌ها، آینده کشور را هدف گرفت

در بخش دیگری از نشست، نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در جنگ به بیان مشکلات و چالش‌های خود پرداختند.

این نمایندگان با تأکید بر اینکه با وجود خسارت‌های واردشده همچنان پای کشور ایستاده‌اند، خواستار حمایت دستگاه‌های مسئول برای بازسازی تأسیسات، احیای خطوط تولید و تداوم فعالیت‌های علمی و فناورانه خود شدند.

آنان با یادآوری تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر ضرورت پیشرفت در عرصه علم و فناوری اظهار کردند: دشمن با حمله به شرکت‌های دانش‌بنیان، در واقع آینده کشور را هدف قرار داده است؛ بنابراین باید مراکزی را که هدف حمله قرار گرفته‌اند، بازسازی و تقویت کنیم.

نمایندگان این شرکت‌ها همچنین بر ضرورت رفع موانع پیش روی فعالیت مجدد واحد‌های آسیب‌دیده و فراهم‌شدن زمینه استمرار تولید و حفظ توان تخصصی آنها تأکید کردند.