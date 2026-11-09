باشگاه خبرنگاران جوان - استرس یکی از واکنش‌های طبیعی بدن در مواجهه با خطر، فشار روانی یا موقعیت‌های نگران‌کننده است. اما وقتی دچار استرس می‌شویم، در بدن ما چه اتفاقی می‌افتد؟

زمانی که مغز شرایطی را تهدیدآمیز تشخیص می‌دهد، حتی اگر خطر واقعی وجود نداشته باشد، سیستم عصبی وارد حالت هشدار می‌شود. در این شرایط، هورمون‌هایی مانند آدرنالین و کورتیزول ترشح می‌شوند تا بدن را برای مقابله با موقعیت پیش‌آمده آماده کنند. آدرنالین باعث افزایش ضربان قلب و سرعت تنفس می‌شود و کورتیزول با تنظیم انرژی و افزایش قند خون، به بدن کمک می‌کند تا با شرایط استرس‌زا کنار بیاید.

این واکنش در کوتاه‌مدت طبیعی و حتی ضروری است، اما تداوم استرس می‌تواند پیامد‌هایی مانند اختلال خواب، خستگی، کاهش تمرکز، تحریک‌پذیری و تنش‌های عضلانی به همراه داشته باشد. به همین دلیل، یادگیری روش‌های ساده برای مدیریت استرس اهمیت دارد.

یکی از راهکار‌های مؤثر، انجام تمرین‌های آرام‌سازی در خانه است. تنفس دیافراگمی به مدت پنج دقیقه، با تمرکز بر حرکت شکم هنگام دم و بازدم آرام، می‌تواند به کاهش برانگیختگی بدن کمک کند. همچنین تمرین انقباض و رهاسازی عضلات، یعنی منقبض و سپس رها کردن تدریجی عضلات از پا‌ها تا صورت، راهی برای کاهش تنش‌های جسمی است.

انجام حرکات کششی ملایم به مدت پنج تا ۱۰ دقیقه برای گردن، شانه‌ها و کمر نیز می‌تواند گرفتگی عضلات را کاهش دهد. در کنار این تمرین‌ها، ذهن‌آگاهی (Mindfulness) با تمرکز سه‌دقیقه‌ای بر حواس پنج‌گانه و توجه به لحظه حال، به آرام شدن ذهن کمک می‌کند. نوشتن افکار و نگرانی‌ها نیز روش دیگری برای مدیریت فشار روانی است؛ به‌ویژه زمانی که بتوانیم نگرانی‌های قابل‌کنترل را از مسائلی که خارج از اختیارمان هستند، جدا کنیم.

مدیریت استرس همیشه به تغییرات بزرگ نیاز ندارد. گاهی چند دقیقه توجه به تنفس، بدن و افکار می‌تواند شروعی برای بازگشت به آرامش و بهبود کیفیت زندگی روزمره باشد.

منبع: فارس