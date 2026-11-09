دادستان عمومی و انقلاب شوش گفت: کارمند یکی از دستگاه‌های دولتی این شهرستان به اتهام ارتشا و دریافت وجه در قبال انجام امور اداری شناسایی و دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی امیرخانی روز دوشنبه اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌هایی مستند و انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی در شهرستان شوش به اتهام ارتشا شناسایی و با دستور قضایی دستگیر شد.

وی افزود: قرائن و مستنداتی مبنی بر دریافت وجه از سوی این فرد در جریان تحقیقات انجام شده به دست آمد که پرونده این متهم با دستور مقام قضایی در حال رسیدگی است.

دادستان شوش با تاکید بر برخورد قاطع با فساد اداری و اقتصادی بیان کرد: مقابله با فساد از اولویت‌های دستگاه قضایی است و هیچ فردی، فارغ از جایگاه و موقعیت اداری، در برابر قانون از حاشیه امن برخوردار نیست.

امیرخانی، حفظ سلامت نظام اداری و صیانت از اعتماد عمومی را از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی دانست و گفت: تحقیقات برای بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی احتمالی سایر افراد مرتبط ادامه دارد.

وی تاکید کرد: تا زمان صدور حکم قطعی، اصل برائت متهم مورد توجه قرار دارد و اطلاع‌رسانی درباره جزئیات پرونده پس از تکمیل تحقیقات و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا اوایل اسفند سال گذشته نیز معاون دادستان مرکز استان خوزستان از بازداشت چهار نفر از کارکنان یکی از ادارات دولتی استان به اتهام اختلاس خبر داد.

برچسب ها: دستگیری ، دادستانی
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