باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (دوشنبه ۱۸ آبان ماه) در جلسه بررسی افزایش ظرفیت نیروگاه بادی منجیل که با حضور مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران و معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با تأکید بر ظرفیت‌های منحصر‌ به‌ فرد منجیل در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، از برنامه‌ریزی برای توسعه همزمان نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در این منطقه خبر داد و گفت: با نوسازی توربین‌های قدیمی، استفاده از فناوری‌های جدید و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری، منجیل می‌تواند به شهرک انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تبدیل شود.

او افزود: گیلان از جمله استان‌های پیشرو کشور در حوزه انرژی‌های نو است و نکته قابل توجه این است که تولید انرژی بادی در ایران از منطقه منجیل آغاز شده است. استاندار گیلان به ظرفیت‌های طبیعی منجیل در بهره‌گیری همزمان از انرژی باد و خورشید اشاره و تصریح کرد: این منطقه از شرایط اقلیمی مناسبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است و می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی، آن را به یک شهرک جامع انرژی تبدیل کرد.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به پایین بودن ظرفیت تولید برخی توربین‌های موجود در نیروگاه بادی منجیل نسبت به توان بالقوه این منطقه گفت: در شرایطی که فناوری توربین‌های بادی پیشرفت قابل توجهی داشته، بخشی از تجهیزات موجود با ظرفیت حدود ۴۰۰ کیلووات فعالیت می‌کنند؛ در حالی که امکان استفاده از توربین‌های جدید با ظرفیت چند مگاواتی وجود دارد.

او همچنین بر ضرورت بازنگری در نحوه بهره‌برداری و قرارداد‌های موجود در نیروگاه بادی منجیل تأکید کرد و افزود: باید بررسی شود که آیا ادامه شرایط فعلی با ظرفیت‌های واقعی منطقه همخوانی دارد یا خیر و در صورت لزوم، وزارت نیرو و شرکت‌های متولی نسبت به اصلاح قرارداد‌ها و استفاده از فناوری‌های روز اقدام کنند.

استاندار گیلان به ظرفیت تولید توربین‌های بادی با توان ۲.۵ مگاواتی در داخل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی و جایگزینی تدریجی توربین‌های قدیمی با تجهیزات جدید می‌تواند زمینه افزایش قابل توجه تولید برق در این منطقه را فراهم کند.

حق‌شناس همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه انرژی خورشیدی در اراضی مستعد استان خبر داد و تصریح کرد: در این زمینه مذاکراتی با مجموعه سپاه برای استفاده از ظرفیت اراضی یک پادگان در محدوده منجیل انجام شده و توافقات اولیه برای فراهم کردن زمینه حضور شرکت‌های سرمایه‌گذار و تولید انرژی خورشیدی صورت گرفته است.

به گفته او، با فراهم شدن بستر‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌توان از ظرفیت اراضی موجود برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بهره گرفت و در کنار نوسازی نیروگاه بادی، مجموعه‌ای متنوع از منابع تولید انرژی پاک را در منطقه ایجاد کرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه تجهیزات قدیمی نیروگاه بادی منجیل دیگر پاسخگوی ظرفیت‌های فناورانه امروز نیست، گفت: توسعه این مجموعه نیازمند نوسازی توربین‌ها، تسهیل حضور سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت شرکت‌های توانمند داخلی است تا منجیل بار دیگر جایگاه متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی خود را در تولید انرژی کشور به دست آورد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان