باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - فغان شریفی‌مهر رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه کمیته استانی تغییر اقلیم، با تشریح وظایف و مأموریت‌های این کمیته، گفت: کمیته استانی تغییر اقلیم با هدف هماهنگی میان معاونت‌ها، مدیریت‌های تخصصی و دستگاه‌های وابسته و مرتبط، شناسایی چالش‌ها و تدوین برنامه‌های اجرایی متناسب با شرایط اقلیمی استان تشکیل شده است و ضروری است تمامی اعضا با جدیت در مسیر تحقق اهداف آن مشارکت کنند.

او با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه کمیته تغییر اقلیم در بهار سال ۱۴۰۳ و تعیین وظایف دستگاه‌های تخصصی در سطح ملی و استانی، افزود: بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های عضو موظف‌اند ضمن شناسایی آسیب‌پذیری بخش‌های تخصصی خود در برابر تغییرات اقلیمی، برنامه‌ها و سیاست‌های بخشی، اولویت‌های پژوهشی، نیاز‌های فناورانه و راهکار‌های سازگاری با این پدیده را تدوین و اجرایی کنند.

رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تهیه و گردآوری اطلاعات تخصصی، شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های کلیدی، ایجاد بانک اطلاعاتی محققان، تدوین محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی و آموزش کارشناسان، مروجان و کشاورزان را از جمله مأموریت‌های اعضای کمیته برشمرد و گفت: ارائه گزارش اقدامات هر دو ماه یک‌بار به دبیرخانه کمیته نیز از تکالیف تعیین‌شده برای اعضا است.

شریفی‌مهر با اشاره به ضرورت تقویت ساختار اجرایی کمیته، افزود: با توجه به تعدد دستگاه‌ها و مدیریت‌های عضو و محدودیت‌های احتمالی برای حضور مستمر مدیران در جلسات، پیشنهاد می‌شود هر یک از معاونت‌ها و دستگاه‌های عضو، نماینده‌ای تام‌الاختیار به دبیرخانه معرفی کنند تا روند پیگیری مصوبات، دریافت گزارش‌ها و هماهنگی اقدامات با انسجام و سرعت بیشتری انجام شود.

او با اشاره به ارزیابی عملکرد استان‌ها در اجرای برنامه‌های تغییر اقلیم، گفت: بر اساس ارزیابی انجام‌شده، استان مازندران در گروه دوم و در سطح آبی قرار گرفته است؛ گروهی که شامل استان‌های دارای اقدامات اولیه و فعالیت‌های در حال تکمیل است. این جایگاه نشان می‌دهد برای ارتقای عملکرد استان، باید اقدامات اجرایی تقویت و گزارش‌دهی تمامی اعضای کمیته به‌صورت منظم دنبال شود.

شریفی مهر با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد کمیته‌های استانی در سطوح مدیریتی وزارتخانه نیز منعکس می‌شود، ادامه داد: عملکرد این کمیته در ارزیابی‌های مدیریتی سازمان نیز اثرگذار است و ضروری است با مشارکت همه معاونت‌ها و مدیریت‌های تخصصی، از قرار گرفتن استان در سطوح پایین‌تر ارزیابی جلوگیری شود.

رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با اشاره به پذیرش یکی از پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی استان در حوزه شیلات در کمیته تخصصی ملی، از اقدامات و گزارشات مدیریت هماهنگی ترویج در سازمان جهاد کشاورزی استان قدردانی کرد و نقش آموزش، اطلاع‌رسانی و مستندسازی فعالیت‌ها را در ارتقای سازگاری بخش کشاورزی با تغییر اقلیم مهم دانست.

او در پایان، با تأکید بر ضرورت خروج از رویکرد صرفاً مکاتبه‌ای و حرکت به سمت اقدامات عملیاتی، خواستار مشارکت فعال تمامی اعضای کمیته در ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست و تدوین برنامه‌های اجرایی شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ شد تا اقدامات استان در قالب برنامه‌ای منسجم به دبیرخانه ملی منعکس و زمینه ارتقای جایگاه مازندران در ارزیابی عملکرد تغییر اقلیم فراهم شود.