رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی مازندران، بر ضرورت فعال‌سازی کمیته استانی تغییر اقلیم، اجرای تکالیف تخصصی دستگاه‌های عضو و تقویت اقدامات عملیاتی برای سازگاری بخش کشاورزی با پیامد‌های تغییر اقلیم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - فغان شریفی‌مهر رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه کمیته استانی تغییر اقلیم، با تشریح وظایف و مأموریت‌های این کمیته، گفت: کمیته استانی تغییر اقلیم با هدف هماهنگی میان معاونت‌ها، مدیریت‌های تخصصی و دستگاه‌های وابسته و مرتبط، شناسایی چالش‌ها و تدوین برنامه‌های اجرایی متناسب با شرایط اقلیمی استان تشکیل شده است و ضروری است تمامی اعضا با جدیت در مسیر تحقق اهداف آن مشارکت کنند.

او با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه کمیته تغییر اقلیم در بهار سال ۱۴۰۳ و تعیین وظایف دستگاه‌های تخصصی در سطح ملی و استانی، افزود: بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های عضو موظف‌اند ضمن شناسایی آسیب‌پذیری بخش‌های تخصصی خود در برابر تغییرات اقلیمی، برنامه‌ها و سیاست‌های بخشی، اولویت‌های پژوهشی، نیاز‌های فناورانه و راهکار‌های سازگاری با این پدیده را تدوین و اجرایی کنند.

رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تهیه و گردآوری اطلاعات تخصصی، شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های کلیدی، ایجاد بانک اطلاعاتی محققان، تدوین محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی و آموزش کارشناسان، مروجان و کشاورزان را از جمله مأموریت‌های اعضای کمیته برشمرد و گفت: ارائه گزارش اقدامات هر دو ماه یک‌بار به دبیرخانه کمیته نیز از تکالیف تعیین‌شده برای اعضا است.

شریفی‌مهر با اشاره به ضرورت تقویت ساختار اجرایی کمیته، افزود: با توجه به تعدد دستگاه‌ها و مدیریت‌های عضو و محدودیت‌های احتمالی برای حضور مستمر مدیران در جلسات، پیشنهاد می‌شود هر یک از معاونت‌ها و دستگاه‌های عضو، نماینده‌ای تام‌الاختیار به دبیرخانه معرفی کنند تا روند پیگیری مصوبات، دریافت گزارش‌ها و هماهنگی اقدامات با انسجام و سرعت بیشتری انجام شود.

او با اشاره به ارزیابی عملکرد استان‌ها در اجرای برنامه‌های تغییر اقلیم، گفت: بر اساس ارزیابی انجام‌شده، استان مازندران در گروه دوم و در سطح آبی قرار گرفته است؛ گروهی که شامل استان‌های دارای اقدامات اولیه و فعالیت‌های در حال تکمیل است. این جایگاه نشان می‌دهد برای ارتقای عملکرد استان، باید اقدامات اجرایی تقویت و گزارش‌دهی تمامی اعضای کمیته به‌صورت منظم دنبال شود.

شریفی مهر با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد کمیته‌های استانی در سطوح مدیریتی وزارتخانه نیز منعکس می‌شود، ادامه داد: عملکرد این کمیته در ارزیابی‌های مدیریتی سازمان نیز اثرگذار است و ضروری است با مشارکت همه معاونت‌ها و مدیریت‌های تخصصی، از قرار گرفتن استان در سطوح پایین‌تر ارزیابی جلوگیری شود.

رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با اشاره به پذیرش یکی از پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی استان در حوزه شیلات در کمیته تخصصی ملی، از اقدامات و گزارشات مدیریت هماهنگی ترویج در سازمان جهاد کشاورزی استان قدردانی کرد و نقش آموزش، اطلاع‌رسانی و مستندسازی فعالیت‌ها را در ارتقای سازگاری بخش کشاورزی با تغییر اقلیم مهم دانست.

او در پایان، با تأکید بر ضرورت خروج از رویکرد صرفاً مکاتبه‌ای و حرکت به سمت اقدامات عملیاتی، خواستار مشارکت فعال تمامی اعضای کمیته در ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست و تدوین برنامه‌های اجرایی شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ شد تا اقدامات استان در قالب برنامه‌ای منسجم به دبیرخانه ملی منعکس و زمینه ارتقای جایگاه مازندران در ارزیابی عملکرد تغییر اقلیم فراهم شود.

برچسب ها: تغییر اقلیم ، کشاورزی مازندران
خبرهای مرتبط
مشکلات محیط زیستی ابرچالشی در کشور 
رئیس سازمان هواشناسی کشور:
افزایش تراز آب یکی از پیامدهای افزایش دما است
هشدار اقلیمی در شمال ایران؛ احتمال بارش‌های شدیدتر، سیلاب‌های مخرب‌تر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار نارنجی وضع هوا و هشدار قرمز دریایی در مازندران
ضرورت همراه داشتن زنجیرچرخ در محور‌های برف گیر
لغزنده بودن جاده‌های مازندران
خراسان شمالی و مازندران قهرمان و نایب قهرمان والیبال ساحلی کارکنان زندان‌های کشور
کاهش شکاف تولید برنج با توسعه مزارع الگویی
ضرورت اجرای برنامه‌های عملیاتی برای مدیریت پیامد‌های تغییر اقلیم در بخش کشاورزی مازندران
آخرین اخبار
ضرورت اجرای برنامه‌های عملیاتی برای مدیریت پیامد‌های تغییر اقلیم در بخش کشاورزی مازندران
خراسان شمالی و مازندران قهرمان و نایب قهرمان والیبال ساحلی کارکنان زندان‌های کشور
کاهش شکاف تولید برنج با توسعه مزارع الگویی
لغزنده بودن جاده‌های مازندران
ضرورت همراه داشتن زنجیرچرخ در محور‌های برف گیر
هشدار نارنجی وضع هوا و هشدار قرمز دریایی در مازندران
مدارس مازندران فردا دوشنبه غیرحضوری شد/ فعالیت ادارات عادی و دایر است
۳ پیروزی و یک شکست برای نمایندگان مازندران در هفته ششم لیگ برتر نونهالان فوتبال کشور 
برگزاری نخستین‌ دوره مسابقات سوارکاری پرش با اسب مازندران در آمل
شناسایی ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز و توقف عملیات زمین‌خواری یک هکتاری در محمودآباد
راز جسد سوخته زن ۵۰ ساله در مازندران کشف شد
مناسب بودن وضعیت تأمین گندم و کالا‌های اساسی در مازندران