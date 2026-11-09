باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) با انتشار سیاست‌نامه جامع برنامه بازی‌های المپیک، چارچوب و روند نوین ارزیابی رشته‌ها و مواد ورزشی را از المپیک ۲۰۳۲ بریزبن به بعد رسماً ابلاغ کرد.

این سیاست‌نامه که در نشست ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ هیئت اجرایی این نهاد به تصویب رسید، بخشی از بسته اصلاحی «آماده برای آینده» به شمار می‌رود و هدف از آن ایجاد ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در تعیین فهرست نهایی رشته‌های ورزشی است. بر اساس این چارچوب ساختاریافته، فرآیند ارزیابی برای نخستین بار در بازی‌های بریزبن ۲۰۳۲ اعمال می‌شود و هر دوره از بازی‌ها در سطح مواد ورزشی و با تمرکز بر شاخص‌هایی، چون پاکی و اصالت، جذابیت جهانی، حضور ورزشکاران، هزینه‌ها، پیچیدگی‌های اجرایی و پایداری سنجیده خواهد شد.

روند تصمیم‌گیری شامل سه مرحله کلیدی شامل بررسی پرچم، ارزیابی اصلی و مقایسه ترکیبی است که با مشارکت نزدیک فدراسیون‌های بین‌المللی انجام می‌گیرد و در نهایت، تصمیم نهایی درباره فهرست نهایی رشته‌ها به تأیید نشست IOC می‌رسد.