دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور از توزیع و مصرف روزانه ۷ هزار تن مرغ در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۲۳۰ هزار تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده ۳۵۰ هزار تومان است.

وی قیمت هر کیلو ران مرغ را ۳۵۰ هزار تومان، سینه ۶۵۰ هزار تومان و فیله مرغ ۷۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

یوسف خانی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا، قیمت مرغ زنده در طول ایام هفته بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان و مرغ گرم ۳۳۰ تا ۳۶۰ هزار تومان در نوسان است.

دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور جوجه ریزی مهرماه را ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون قطعه اعلام کرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی آبان به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون قطعه برسد که این میزان با عرضه و تقاضا همخوانی دارد.

وی از توزیع و مصرف روزانه ۷ هزار تن مرغ در سطح کشور و ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تن در تهران خبر داد.