رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشت «کوروش زارعی» هنرمند متعهد تئاتر، سینما و تلویزیون کشور را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: درگذشت هنرمند متعهد، مکتبی و ولایتمدار مرحوم آقای کوروش زارعی رحمة‌الله‌علیه از برجستگان عرصه‌ تئاتر، سینما و تلویزیون را به جامعه‌ هنری کشور و به همه‌ دوستداران ایشان و بالاخص به خانواده‌ گرامی‌اش تسلیت می‌گویم.

رئیس قوه قضاییه افزود: مرحوم زارعی که پرورش یافته‌ خاک پاک میناب بود، قریحه‌ خدادادی خویش را در خدمت آرمان‌های اصیل انسانی و ارزش‌های الهی قرار داد. کارنامه‌ درخشان آن فقید سعید، گواهی صادق بر تلاشی مستمر، بی‌دریغ و برخاسته از تعهد مکتبی است؛ هنرمندی که عرصه‌ هنر مادر یعنی تئاتر را به حوزه‌ای برای ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، روایت جان‌سوز عاشورا و تبیین قصص انبیای الهی بدل ساخت.

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: از خداوند متعال رحمت و مغفرت و پاداشی نیک برای خدمات باارزش هنری و فرهنگی ایشان مسألت می‌نمایم.

برچسب ها: پیام تسلیت ، کوروش زارعی ، محسنی اژه‌ای
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