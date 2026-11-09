همانطور که کمبود پروتئین برای سلول‌های بدن خطرناک است، مصرف بیش از حد آن نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بسیاری از افراد هنگام بررسی رژیم غذایی خود، اغلب نگران مصرف بیش از حد چربی، کربوهیدرات یا قند هستند؛ در حالی که پروتئین معمولاً به عنوان ماده‌ای ذاتاً سالم و بی‌خطر تلقی می‌شود.

اما واقعیت این‌طور نیست. همان‌طور که کمبود این «عنصر حیاتی» برای سلول‌های بدن یعنی مصرف کمتر از ۵۰ گرم در روز خطرناک است، مصرف بیش از حد آن نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

به گفته کارشناسان، برای زنی با قد و وزن متوسط، دریافت روزانه ۱۲۰ گرم پروتئین یا بیشتر، ممکن است بیش از حد تلقی شود. اگر معمولاً کالری یا کربوهیدرات‌های دریافتی خود را محاسبه نمی‌کنید، به نشانه‌های زیر توجه داشته باشید؛ چرا که ممکن است بیانگر آن باشند که باید مصرف پروتئین را کاهش داده و در عوض، مصرف کربوهیدرات‌های پیچیده و چربی‌های سالم را افزایش دهید.

۱. تحریک‌پذیری یا بی‌قراری مداوم:

با افزایش مصرف پروتئین، معمولاً مصرف کربوهیدرات‌ها کاهش می‌یابد؛ این در حالی است که کربوهیدرات‌ها «سوخت» اصلی مغز محسوب می‌شوند. کمبود کربوهیدرات می‌تواند منجر به بدخلقی و تحریک‌پذیری دائمی شود. اگر دچار چنین علائمی هستید، سعی کنید کربوهیدرات‌های پیچیده  مانند غلات کامل  را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.

۲. خستگی مفرط:

مصرف بیش از حد پروتئین در کنار کمبود کربوهیدرات، می‌تواند باعث فرسودگی و افت انرژی شود. اگر می‌بینید که تا زمان ناهار به‌طور غیرعادی احساس خستگی می‌کنید، شاید وقت آن رسیده باشد که در رژیم غذایی خود تجدیدنظر کنید.

۳. تشنگی مداوم:

مصرف بیش از حد پروتئین می‌تواند منجر به کم‌آبی بدن شود؛ زیرا کلیه‌ها باید برای دفع پروتئین اضافی و همچنین مواد زائد نیتروژن‌دارِ حاصل از سوخت‌وساز (متابولیسم)، سخت‌تر کار کنند. بنابراین، اگر فردی احساس تشنگی می‌کند و دفعات ادرار او زیاد است، باید بررسی کند که آیا میزان پروتئین مصرفی‌اش در حد مناسب است یا خیر.

۴. یبوست:

گاهی اوقات پروتئین جایگزین سایر مواد مغذی ضروری در رژیم غذایی می‌شود؛ به‌ویژه فیبر که برای سلامت دستگاه گوارش حیاتی است. اگر فردی دچار مشکلات گوارشی یا دشواری در اجابت مزاج است، باید بررسی کند که اخیراً تا چه اندازه از سبزیجات تازه، میوه‌ها، حبوبات و غلات کامل استفاده کرده است.

۵. افزایش وزن:

به کسانی که قصد کاهش وزن دارند، اغلب توصیه می‌شود پروتئین مصرف کنند، زیرا این کار به کنترل اشتها کمک می‌کند. با این حال، اگر رژیم غذایی حاوی مقادیر بیش از حد پروتئین حیوانی یا شیک‌های پروتئینی باشد، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد؛ گوشت اغلب سرشار از چربی است و شیک‌های پروتئینی نیز معمولاً حاوی قند افزوده‌اند که هر دو عامل باعث افزایش وزن می‌شوند.

منبع: health.mail.ru 

برچسب ها: مصرف پروتئین ، کمبود پروتئین ، زیاده روی ، خستگی مفرط ، تشنگی ، یبوست
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