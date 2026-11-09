باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد شبیهی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان تهران در نشست خبری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استان‌های قم، تهران، البرز و بخشی از مازندران در حوزه عملیاتی ما قرار دارد و وظیفه پایداری برق را برعهده داریم، اظهار کرد: از ابتدای سال اقدامات مناسبی در راستای زیرساختی و پایداری شبکه انجام شده و این در حالی است که ۵۰ درصد حملات به تهران بوده و حدود ۱۷۰ نقطه نیز دچار آسیب شد. ما توانستیم بعد از جنگ، واحدهای آسیب دیده را به شرایط نرمال برسانیم و پیک تابستان را بگذرانیم.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با بیان اینکه امسال خاموشی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافت، تصریح کرد: امسال ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت خازن‌های برق منطقه‌ای تهران اضافه کردیم که باعث شد ولتاژ پایتخت تثبیت شود.

مدیرعامل برق منطقه‌ای استان تهران درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در محدوده این شرکت تصریح کرد: در زمینه انرژی خورشیدی ظرفیت نصب‌شده در محدوده برق منطقه‌ای تهران به حدود ۲۷ هزار مگاوات می‌رسد که بخش تهران بزرگ معادل ۱۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات آن را تشکیل می‌دهد و این ظرفیت در بیش از ۹۷ ایستگاه و ۱۸۶ نقطه پیگیری می‌شود.



شبیهی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ مگاوات از این ظرفیت دارای تاییدیه اتصال به شبکه است اما با توجه به نیاز بیش از ۲ هزار مگاواتی پایتخت به تزریق برق جدید، از سرمایه‌گذاران و مراجع مرتبط دعوت می‌کنیم با تامین منابع و تسهیلات لازم روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را سرعت ببخشند.

وی درباره تأمین برق صنایع با اشاره به نیاز مصرف برق صنایع در تهران گفت: طبق برآوردهای انجام‌شده نیاز برق صنایع در این منطقه حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ مگاوات است و مطابق مصوبات ابلاغی صنایع باید بخش قابل توجهی از نیاز مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه و استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. در شهرک‌هایی مانند شمس‌آباد و عباس‌آباد پروژه‌هایی برای توسعه تأمین برق از منابع تجدیدپذیر در حال پیگیری است.



شبیهی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف قانونی تصریح کرد: طبق ابلاغیه دولت دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. انتظار می‌رود سازمان‌ها و ادارات، به‌ویژه در استان تهران که با محدودیت‌های تأمین انرژی مواجه است برای اجرای این تکلیف برنامه‌ریزی و اقدام عملی داشته باشند. در سال‌های گذشته نیز تفاهم‌نامه‌هایی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تهران منعقد شد که به دنبال آن بخشی از ظرفیت پیش‌بینی‌شده به مدار آمد اما میزان تحقق تعهدات همچنان کافی نیست و باید روند اجرای این طرح‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان تهران با اشاره به ضرورت توسعه نیروگاه‌های بزرگ و کوچک‌مقیاس گفت: هرچند برای احداث نیروگاه‌های بزرگ اقداماتی از جمله صدور تأییدیه برای ظرفیت‌هایی در مقیاس چند هزار مگاوات انجام شده و توسعه نیروگاه‌های بزرگ در دستور کار است اما مشترکان صنعتی نیز باید متناسب با ظرفیت و امکانات خود در تأمین برق از منابع تجدیدپذیر مشارکت کنند.



وی با بیان اینکه تأمین تجهیزات و برخی محدودیت‌های اجرایی از جمله موانع پیش‌روی توسعه این طرح‌ها است اما این مشکلات نباید موجب توقف اقدامات شود، تاکید کرد: لازم است صنایع و دستگاه‌های اجرایی سهم خود را در این زمینه ایفا کنند چراکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مسئولیتی مشترک میان صنعت برق، مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های اجرایی است. با وجود آسیب‌ها و شرایط دشوار عملیاتی میانگین زمان خاموشی مشترکان در این دوره حدود ۵۰ تا ۵۵ دقیقه و حتی کمتر بود که نشان‌دهنده تلاش نیروهای عملیاتی برای حفظ پایداری شبکه و تداوم برق‌رسانی است.



شبیهی تصریح کرد: تعدادی از همکاران در جریان عملیات و انجام مأموریت‌های فنی دچار حادثه شدند، از جمله حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع و آسیب‌های جسمی جدی. با وجود این شرایط کارکنان صنعت برق در مناطق مختلف به‌ویژه در محدوده عملیاتی برق منطقه‌ای تهران برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از اختلال در تأمین برق تلاش کردند.

منبع: ایسنا