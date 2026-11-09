باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست راهبران آزمایشگاه تحقیقات فردی با حضور وزیر علوم در وزارت علوم برگزار شد.

در این آئین سید مهدی، معاون پژوهشی وزارت علوم اطلاعات با اشاره به اینکه این طرح در پاسخ به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فردی و خرد جمعی آغاز شده است، اظهار کرد: در دانشگاه‌ها پژوهشگران برجسته‌ای حضور دارند که خروجی‌های بسیار خوبی در حوزه تولید دانش، انتشارات علمی و نوآوری دارند، اما پژوهانه دانشگاه‌ها بستر و ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای این افراد نیست.

وی با بیان اینکه در گام نخست این افراد شناسایی می شوند، افزود: در مرحله بعد با اعطای گرنت مناسب مورد حمایت قرار می گیرند و در گام سوم نیز از ظرفیت آنان برای ایجاد گروه های هم افزا یا «SSG» استفاده می شود که در واقع گروه های پژوهشی هستند و در نهایت هدف، رسیدن به آزمایشگاه های ملی است که با استفاده از گرنت های بیرون از دانشگاه و وزارت علوم شکل خواهند گرفت.

معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه راهبران حاضر در این نشست نماینده گروهی از پژوهشگران دارای توانمندی های علمی و فناورانه هستند، گفت: این افراد در تربیت دانشجویان کیفی، هدایت پارساهای نوآورانه، هدایت هسته های فناوری به مراکز رشد، تولید خروجی های معتبر علمی و تقویت ارتباطات بین المللی و مرجعیت علمی کشور نقش دارند.

شناسایی ۲۲۶ آزمایشگاه تحقیقات فردی در کشور

ابطحی درباره نحوه ورود پژوهشگران به طرح آتف توضیح داد: تاکنون ۲۲۶ آزمایشگاه تحقیقات فردی در کشور شناسایی شده اند و ۱۲۰ نفر از راهبران این آزمایشگاه ها به نشست امروز دعوت شده اند.

وی نخستین مسیر ورود به این طرح را معرفی افراد واجد شرایط از سوی دانشگاه ها دانست و گفت: در این مرحله از دانشگاه ها خواسته شد پژوهشگران شایسته را با توجه به قابلیت های علمی و فناورانه آنان معرفی کنند.

معاون پژوهشی وزیر علوم فراخوان عمومی را دومین مسیر ورود به طرح عنوان کرد و افزود: سالانه دو بار فراخوان عمومی برگزار می شود و افراد می توانند شخصاً درخواست خود را برای استفاده از ظرفیت های طرح آتف ارائه کنند؛ در ستاد نیز یک گروه راهبری درخواست ها را ارزیابی می کند و ورود افراد به طرح با هماهنگی دانشگاه انجام می شود.

وی فراخوان موضوعی را سومین مسیر ورود به این طرح برشمرد و اظهار کرد: با وجود اینکه کمتر از یک سال از آغاز طرح آتف می گذرد و فعالیت آن از اسفندماه سال گذشته آغاز شده است، صنایع نیز وارد این حوزه شده اند و آمادگی خود را برای حمایت از آزمایشگاه های تحقیقات فردی اعلام کرده اند.

ابطحی با اشاره به مشارکت حوزه پتروشیمی و صنایع فولادی در حمایت از این طرح، گفت: در صورتی که صنایع بخواهند از آزمایشگاه های تحقیقات فردی حمایت کنند، فراخوان های ویژه ای در حوزه های مورد نیاز آنان منتشر خواهد شد؛ به عنوان نمونه، پیش بینی می کنیم فراخوان حوزه ساخت افزایشی تا یک ماه آینده منتشر شود تا دانشگاه‌ها افراد متقاضی استفاده از این حمایت را معرفی کنند.

گرنت پایه یک میلیارد تومانی برای آزمایشگاه های تحقیقات فردی

معاون پژوهشی وزیر علوم با تشریح سازوکار محاسبه گرنت آزمایشگاه های تحقیقات فردی گفت: برای این طرح یک گرنت پایه در نظر گرفته شده که مبلغ آن در سال نخست یک میلیارد تومان بوده و تاکنون ۷۰ درصد این مبلغ به افراد مشمول پرداخت شده است.

وی با اشاره به پیش بینی ضرایب تشویقی برای افزایش اعتبار آزمایشگاه ها توضیح داد: یکی از این ضرایب به مشارکت همکاران همسو اختصاص دارد؛ برای مثال، اگر استادی که گرنت آتف دریافت کرده است، همکاران و دانشجویان هم رشته خود را در فعالیت ها مشارکت دهد، مبلغ گرنت او ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند.

ابطحی افزود: ضریب دیگری نیز برای مشارکت استادان جوان در نظر گرفته شده است؛ به گونه ای که اگر یک استاد جدیدالاستخدام همسو به فعالیت ها دعوت شود، ۱۵ درصد به مبلغ گرنت افزوده خواهد شد.

وی از پیش بینی ضریب افزایش سالانه برای حفظ ارزش مبلغ پایه خبر داد و گفت: از سال دوم، ضریب موفقیت برنامه نیز در محاسبه حمایت ها لحاظ می شود؛ ارزیابی این بخش از سوی دانشگاه انجام و نتیجه آن به ستاد اعلام می شود تا درباره ادامه، توقف یا تغییر وضعیت آزمایشگاه تصمیم گیری شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم درباره نحوه هزینه کرد گرنت ها نیز اظهار کرد: این اعتبار می تواند برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، جذب محقق پسادکتری، تهیه منابع علمی و مواد آزمایشگاهی، پرداخت حق عضویت در مجامع علمی، حمایت مالی از دانشجویان و شرکت در کنفرانس ها هزینه شود.

وی با بیان اینکه مبلغ گرنت به حساب پژوهشگر واریز می شود، افزود: پژوهشگر نیز باید گزارش هزینه کرد اعتبار دریافتی را ارائه کند.

خروجی های مورد انتظار از طرح آتف و گروه های هم افزا

ابطحی درباره خروجی های مورد انتظار از طرح آتف و گروه های هم افزا گفت: تولید مقالات برجسته که در قرارداد برخی دانشگاه ها نیز به آن اشاره شده، هدایت پارساهایی که خروجی فعالیت آنان به تقویت پارک های علم و فناوری و مراکز رشد منجر شود و کمک به حل مسائل منطقه ای و ملی از جمله اهداف این طرح است.

وی در ادامه به ضرورت گسترش حمایت های غیرمالی از راهبران آزمایشگاه های تحقیقات فردی اشاره کرد و گفت: انتظار داریم علاوه بر حمایت مالی، گواهی آتف و حمایت های پیش بینی شده برای راهبران، زمینه بهره مندی آنان از امتیازات دیگری نیز فراهم شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم افزود: پیگیری معافیت های مالیاتی برای طرح ها، به رسمیت شناختن قراردادها به عنوان قراردادهای پژوهشی، دریافت حمایت مالی از صندوق های پژوهش و فناوری و فراهم کردن امکان استفاده از تسهیلات بانکی در مسیر پژوهش از جمله موضوعاتی است که در حال پیگیری آن هستیم.

وی با اشاره به امضای قراردادهای مربوط به این طرح با حضور وزیر علوم اظهار امیدواری کرد که با پیگیری های انجام شده، امکان اعطای حمایت های بیشتر به راهبران آزمایشگاه های تحقیقات فردی فراهم شود و افزود: مذاکره با وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای پیشبرد اهداف بعدی طرح در دستور کار قرار دارد.

ضرورت پایش دقیق اجرای طرح از سوی دانشگاه ها

معاون پژوهشی وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پایش دقیق اجرای طرح از سوی دانشگاه ها تأکید کرد و گفت: تجربه طرح های مختلف حمایتی در کشور نشان می دهد که موفقیت آنان به پایش دقیق و مستمر وابسته است.

وی با اشاره به محدودیت های ایجاد ساختارهای پژوهشی جدید در دانشگاه ها اظهار کرد: در حال حاضر صدور مجوز برای ایجاد گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده ها، مراکز و مؤسسات جدید متوقف شده است و به جز گروه های پژوهشی تقاضامحور نوع ۲، سایر ساختارها با محدودیت مواجه هستند؛ همچنین قطب های علمی نیز طی پنج سال گذشته حمایت مالی دریافت نکرده اند.

ابطحی ادامه داد: اگر طرح آتف موفق نشود، ممکن است دوباره با انسداد در ساختارهای حمایتی پژوهش مواجه شویم؛ بنابراین موفقیت این طرح به حمایت همه راهبران و تلاش برای تحقق اهداف آن وابسته است.