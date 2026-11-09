معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق فارس از تعویض ۷ هزار و ۴۷۸ کنتور معیوب و کشف ۳ هزار و ۴۳ مورد دستکاری کنتور از ابتدای سال تا پایان مهرماه در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  فرشید رستمی معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در جمع نیرو‌های عملیاتی و اجرایی مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان ممسنی استان فارس گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، تعداد ۷۴۷۸ کنتور معیوب در شهرستان‌های حوزه فعالیت این شرکت در سطح استان فارس تعویض و ۳۰۴۳ مورد دستکاری کنتور هم کشف و رفع شده است. 

او، طرح ملی مهتاب را نمادی از عزم صنعت برق برای مدیریت هوشمند انرژی، کاهش تلفات و فراهم سازی زمینه دسترسی پایدار و عادلانه مردم به برق عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در قالب پروژه مهتاب، تاکنون تست و بازرسی از ۱۶۸۲۷ انشعاب چاه آب کشاورزی، تست و بازرسی ۱۵۸۰۶ مورد از کنتور‌های خانگی و تجاری و تست و بازرسی ۱۶۰۶ مورد از کنتور‌های صنعتی صورت گرفته که سهم بسزایی در کاهش تلفات انرژی برق و حفاظت از سرمایه‌های ملی دارد.

این مقام مسئول شناسایی و جمع آوری ۴۵۵۰ فقره برق غیرمجاز در سطح استان را از دیگر دستاورد‌های اجرای طرح ملی مهتاب در استان برشمرد و گفت: از آنجا که انشعابات غیرمجاز علاوه بر ایجاد اختلال در مدیریت مصرف، می‌توانند ایمنی شبکه و تجهیزات برق رسانی را با مخاطره مواجه کنند؛ ازاین رو، شناسایی این انشعابات، بررسی وضعیت آنها و فراهم سازی زمینه بهره مندی قانونی از برق، در دستورکار این شرکت قرار دارد که به صورت مستمر و با جدیت پیگیری می‌شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه سخنان خود به نقش کلیدی و موثر مردم در اجرای موفق طرح مهتاب اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای طرح مهتاب علاوه بر کمک به کاهش هدررفت انرژی، زمینه ساز صیانت از حقوق مشترکان قانون مدار و حرکت به سوی عدالت در توزیع انرژی و بهره مندی عادلانه شهروندان از خدمات پایدار برق است که در این مسیر، مشارکت و همراهی مردم نقشی کلیدی دارد. 

رستمی تاکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده انشعاب غیرمجاز، از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند و در اجرای موفق این طرح ملی و حفاظت از سرمایه‌های عمومی سهیم باشند.

منبع: شرکت توزیع برق فارس

برچسب ها: شرکت توزیع برق فارس ، کنتور برق ، کنتورهای معیوب
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