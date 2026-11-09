سازمان فضایی آمریکا (ناسا) اعلام کرده است که قصد دارد در سال ۲۰۲۸، یک کاوشگر با نیروی هسته‌ای به نام «پرامیس» (PROMISE) را به ماه اعزام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نیکی فاکس، معاون مدیر ناسا در بخش مأموریت‌های علمی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در فلوریدا گفت: «از آنجا که ما ارزشمندترین دارایی‌های خود  یعنی فضانوردانمان  را به سطح ماه می‌فرستیم، می‌خواهیم اطلاعاتی به دست آوریم که بقای آنها را در مکانی که پیش از این هیچ انسانی به آن پا نگذاشته است، تضمین کند. به همین دلیل است که من نسبت به کاوشگر پرامیس ناسا بسیار هیجان‌زده هستم؛ کاوشگری که تا پایان سال ۲۰۲۸ روی ماه فرود می‌آید تا مأموریتی ۱۸ ماهه را انجام دهد.»

به گفته ناسا، نیروی این کاوشگر توسط یک «ژنراتور ترموالکتریک رادیوایزوتوپ»  که در واقع نوعی ژنراتور هسته‌ای است  تأمین خواهد شد. در طراحی این کاوشگر از برخی ویژگی‌های کاوشگر «کنجکاوی» (Curiosity) که در مریخ مورد استفاده قرار گرفته بود، بهره گرفته شده است. همچنین، این کاوشگر به یک طیف‌سنج مجهز خواهد بود تا ترکیب شیمیایی سطح ماه را تعیین کند.

شایان ذکر است که ناسا قصد دارد در سال ۲۰۲۸ و در قالب مأموریت «آرتمیس ۴» (Artemis IV)، فضانوردانی را بر سطح ماه فرود آورد. علاوه بر این، انتظار می‌رود مأموریت «آرتمیس ۳» (Artemis III) در سال ۲۰۲۷ فضانوردانی را به مدار نزدیک زمین ببرد.

جرد آیزاکمن که در کنفرانس مطبوعاتی روز ۷ نوامبر حضور داشت، تأیید کرد که زمان‌بندی مأموریت «آرتمیس ۳» تغییری نکرده است. طبق اعلام ناسا، کاوشگر «پرامیس» به یک بیل مکانیکی مجهز خواهد بود تا خاک ماه را استخراج کند؛ اقدامی که با هدف مطالعه یخ و سایر منابع موجود در سطح ماه انجام می‌شود.

ناسا قرارداد اصلی ۹۴ میلیون دلاری را برای انتقال فضاپیمای «پرامیس» به ماه، به شرکت «بلو اوریجین» (Blue Origin) شرکتی که توسط جف بزوسِ میلیاردر تأسیس شده است واگذار کرده است.

منبع: آرتی

برچسب ها: ناسا ، هسته ای ، کره ماه ، کاوشگر ، فضا
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