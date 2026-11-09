باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مجید کیان‌پور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، با تأکید بر اینکه وظیفه این شرکت انجام آزمایش‌های فنی و ارائه نتایج به مهندسان مشاور و طراحان است، گفت: تأیید نهایی وضعیت فنی و ایمنی پروژه های مسکونی از جمله پروژه ۱۱۰۰ واحدی قرچک بر عهده دستگاه نظارت و مهندس مشاور است و آزمایشگاه نمی‌تواند درباره بخش‌هایی از پروژه که از ابتدای اجرا در جریان آن نبوده، تأییدیه صادر کند.

کیان‌پور با اشاره به نقش شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در بررسی پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: مهندس مشاور دستور انجام آزمایش را به ما ابلاغ می‌کند و ما نیز بر اساس دستور کار، آزمایش‌های مورد درخواست را انجام داده و نتایج و مشخصات فنی را در قالب شیت‌های آزمایشگاهی در اختیار طراح و مهندس مشاور قرار می‌دهیم.

وی افزود: تشخیص و ارزیابی نتایج آزمایش‌ها و تصمیم‌گیری درباره تأیید فنی پروژه بر عهده مهندس مشاور و دستگاه نظارت است و وظیفه آزمایشگاه، انجام آزمایش و ارائه مستندات فنی است، نه صدور تأییدیه کلی برای پروژه.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به بررسی پروژه قرچک مجتمع سبحان تصریح کرد: در این پروژه از ما درخواست شد که تأییدیه صادر کنیم، اما اعلام کردیم از آنجا که از ابتدا در جریان اجرای پروژه نبوده‌ایم و از اتفاقاتی که در لایه‌های زیرین و بخش‌های مختلف آن رخ داده اطلاع نداریم، امکان تأیید کلی پروژه برای ما وجود ندارد؛ با این حال، آمادگی داریم هر نوع آزمایشی که درخواست شود انجام دهیم و نتایج آن را ارائه کنیم.

کیان‌پور ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد بخشی از پروژه روی خاک دستی اجرا شده و با موضوع نشست نیز مواجه بوده است. این موارد را به مسئولان پروژه اعلام کردیم، اما با وجود اصرار صاحبان قبلی پروژه برای تأیید آن، امکان تأیید چنین شرایطی از سوی آزمایشگاه وجود نداشت.

وی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از بروز نشست زمین در پروژه گفت: پیشنهاد ما این بود که برای جلوگیری از تشدید مشکلات، از ایجاد چاه‌های فاضلاب در محل پروژه خودداری شود و به‌جای آن، فاضلاب از طریق لوله‌کشی به شبکه فاضلاب شهری هدایت شود.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خاطرنشان کرد: وزیر وقت راه و شهرسازی نیز بر ضرورت اجرای اصولی و استاندارد پروژه تأکید داشت و اجازه نداد اقدامات غیراستاندارد در این زمینه انجام شود. هدف این بود که پروژه با رعایت الزامات فنی تکمیل شود و از بروز مشکلات بعدی، به‌ویژه نشست ساختمان، جلوگیری به عمل آید.