سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد: هیچ توجیهی برای خارج کردن اورانیوم غنی ‌شده از کشور وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با شبکه لبنانی المیادین گفت: ایران مهلت اجرای طرح خود را از هفت روز به دو روز کاهش داده است که نشان دهنده جدیت و حسن نیت آن است. در دولت آمریکا در مورد اینکه چه کسی اختیار مذاکره با ایران را دارد سردرگمی آشکاری وجود دارد.

وی افزود: برخی از مقامات آمریکایی بر اساس محاسبات سیاست داخلی و انتخابات ۲۰۲۸، خواسته‌های متناقضی را مطرح می‌کنند. واشنگتن با تغییر مداوم خواسته‌ها و اهداف خود، سیاست تغییر مسیر را در پیش گرفته است.

بقائی گفت: ایران موضع خود را به طور شفاف از طریق میانجی‌ها روشن کرده است و ارتباط از طریق جلسات مستقیم و تماس‌های تلفنی ادامه دارد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود ۱۰ روز پیش برای انجام بازرسی‌های معمول در نیروگاه هسته‌ای بوشهر به ایران آمدند. بازرسی‌های اخیر محدود به نیروگاه هسته‌ای بوشهر و تأسیساتی بود که شرایط آنها اجازه بازرسی را می‌دهد.

وی افزود: سایر تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب دیده‌اند و هیچ پروتکلی وجود ندارد که اجازه بازرسی از تأسیسات آسیب دیده را بدهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایط فعلی مکانیسم یا پروتکلی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ندارد.

بقایی گفت: تهدیدات مداوم ایالات متحده علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، مطرح کردن موضوع بازرسی از تأسیسات آسیب دیده را بی‌دلیل می‌کند. خارج کردن اورانیوم غنی ‌شده از ایران به هیچ وجه وارد نیست و هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: اورانیوم غنی شده ، صنعت هسته ای ایران
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