معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از آغاز عملیات آسفالت محور محمدآباد پسکوه–اسلام‌آباد به طول ۶ کیلومتر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سهرابی معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در راستای پیگیری مطالبات اهالی منطقه و با هدف بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، عملیات اجرایی محور روستایی محمدآباد پسکوه–اسلام‌آباد به طول ۶ کیلومتر وارد مرحله اجرای آسفالت شده است.

او افزود: پس از تکمیل عملیات زیرسازی این مسیر، آسفالت‌ریزی از ابتدای هفته جاری آغاز شده و با هدف بهبود شرایط تردد، افزایش ایمنی عبور و مرور، تسهیل دسترسی اهالی به خدمات و امکانات و رونق فعالیت‌های اقتصادی در حال اجراست.

سهرابی با اشاره به اهمیت پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه راه‌های روستایی بیان کرد: توسعه و بهسازی راه‌های روستایی از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، نیاز‌های زیرساختی مناطق مختلف استان را در چارچوب اعتبارات و برنامه‌های اجرایی دنبال کنیم.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه گامی در راستای ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی منطقه و بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستاهاست و مجموعه راهداری استان تحقق مطالبات مردم در حوزه راه را با جدیت دنبال می‌کند.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و‌نقل جاده ای خراسان جنوبی 

برچسب ها: حمل و نقل جاده ای ، آسفالت جاده ها
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