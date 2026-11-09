مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس با اشاره به ثبت میانگین ۱۲.۷ میلی‌متری بارش‌ها از ابتدای سال آبی، بر آمادگی ۱۰ سد استان برای ذخیره‌سازی آب و لزوم دوری شهروندان از حریم رودخانه‌ها تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به گفته سیاوش بدری مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس و به استناد اطلاعات کسب شده از ایستگاه‌های منتخب سنجش بارندگی این شرکت، میانگین بارندگی استان فارس از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به حدود ۱۳ میلیمتر رسیده است.

او گفت: اطلاعات آماری دریافتی از ایستگاه‌های منتخب بارندگی تحت مدیریت آب منطقه‌ای فارس، میانگین نزول رحمت الهی از ابتدای سال آبی جاری تا ساعت ۶.۳۰ دقیقه صبح دوشنبه ۱۸ آبانماه، در سراسر استان فارس ۱۲.۷ میلیمتر بوده است.

بدری با یادآوری اینکه، تفاوت احتمالی بین آمار اعلامی آب منطقه‌ای و هواشناسی فارس به دلیل تعداد و مکان استقرار ایستگاه‌های سنجش بارندگی است، گفت: میانگین بارندگی فارس در مدت مشابه سال آبی گذشته (ابتدای مهرماه تا ۱۸ آبانماه ۱۴۰۴) صفر بوده است.

او میانگین بلند مدت بارندگی مشابه استان (۵۸) ساله، ۷.۵ میلیمتر ثبت شده است، گفت: فارس در سال آبی گذشته شاهد ثبت میانگین ۳۵۷.۷ میلیمتری بارندگی بود حال آنکه میانگین بلندمدت بارندگی سالانه استان (۵۸ ساله) حدود ۳۰۱ میلیمتر بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت: میانگین بارندگی استان در ۲۴ ساعت گذشته نسبت به میانگین بلندمدت سالانه ۳ درصد و میانگین بارندگی فارس در بارش اخیر نسبت به میانگین بلند مدت سالانه ۳.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بدری همچنین گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه برغان با ثبت ۴۶.۵ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را ثبت کرده و این میزان در ایستگاه‌های شیراز ۲۶، درودزن با ۲۵.۵ و پل خان با ۲۴.۵ میلیمتر، ثبت شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس خاطرنشان کرد: طی ماه‌های گذشته و با هدف جلوگیری خسارات ناشی از سیلاب، بالغ بر ۱۰۰ هزارمتر از مسیل‌ها و رودخانه‌های استان فارس لایروبی شده است.

بدری با یادآوری اینکه استان فارس با وجود ۱۰ سد فعال و ۸۴ حوضچه تغذیه مصنوعی، آمادگی خوبی برای ذخیره آب ناشی از بارندگی‌ها و تقویت منابع سطحی و زیرزمینی را دارد، از عموم مردم درخواست کرد که به هشدار دستگاه‌های متولی پیرامون بارندگی، توجه کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس از مردم خواست که هنگام بارندگی از حضور و توقف در محدوده رودخانه‌ها، مسیل‌ها و تردد در ارتفاعات، جدا پرهیز کنند و گفت: از شهروندان خواسته می‌شود که در زمان اعلام هشدارها، حتی اگر شاهد بارندگی در محل سکونت خود نیستند، از حضور و تردد در مسیل‌ها و رودخانه‌ها پرهیز کنند.

منبع: آب منطقه‌ای فارس

برچسب ها: شرکت آب منطقه‌ای فارس ، بارندگی‌ ، میانگین ، لایروبی
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