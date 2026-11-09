باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه بودجه پژوهشی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در دانشگاه‌ها باید تقویت شود، گفت: سیاست وزارت علوم، تسهیل فرآیندهای حمایتی از پژوهش‌های کاربردی است که مستقیماً به حل مسائل و چالش‌های کلان کشور کمک می‌کنند.

وزیر علوم همچنین با اشاره به اهمیت دیپلماسی علمی افزود: توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی با کشورهای همسایه و دانشگاه‌های برتر جهان، یکی از راهبردهای اصلی ما برای ارتقای جایگاه علمی ایران در سطح منطقه و بین‌الملل است و در این زمینه تبادل استاد و دانشجو با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: دانشگاه سنگر دفاع از استقلال علمی و پیشرفت همه‌جانبه کشور است و وزارت علوم تمام تلاش خود را برای بهبود معیشت اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و رفاه دانشجویان به کار خواهد بست.