باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری رویترز گزارش داد که آتش‌سوزی در یک ساختمان بلندمرتبه در شهر تای‌یوان، مرکز استان شانشی در شمال چین دست‌کم ۱۴ کشته بر جای گذاشته است.

خبرگزاری رسمی شینهوا روز دوشنبه اعلام کرد که در پی این حادثه، ۲۵ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند که وضعیت ۹ نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

این آتش‌سوزی شامگاه یکشنبه در ساختمانی واقع در یکی از خیابان‌های پرتردد مرکز شهر رخ داد. تصاویر منتشرشده در فضای مجازی که رویترز صحت آنها را تأیید کرده، دود غلیظی را نشان می‌دهد که از ساختمان ۴۰ طبقه به آسمان برخاسته و آتش‌نشانان با استفاده از بالابرهای آتش‌نشانی برای مهار شعله‌هایی تلاش می‌کنند که از بخش الحاقی ساختمان به طبقات بالاتر سرایت کرده بود.

بر اساس گزارش رسانه دولتی چین، آتش‌سوزی ظاهراً از حوالی طبقه چهارم بخش الحاقی ساختمان آغاز شده و سپس به طبقات هشتم و نهم که محل استقرار یک هتل هستند، گسترش یافته است.

این ساختمان کاربری تجاری و مسکونی دارد و چندین هتل، واحدهای اقامتی کوتاه‌مدت، مراکز تجاری کوچک و آموزشگاه‌هایی را در خود جای داده است.

آتش پس از حدود دو ساعت مهار شد و مقام‌های محلی اعلام کردند عملیات امداد و نجات تا ساعت ۲۰:۳۰ یکشنبه شب به پایان رسیده است. در مجموع ۳۸ نفر به بیمارستان منتقل شدند.

مقام‌های چین اعلام کردند تحقیقات برای مشخص شدن علت وقوع آتش‌سوزی در این شهر صنعتی در شمال کشور ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری رویترز