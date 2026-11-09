معافیت‌ ۹۲ هزار مددجوی  نهادهای حمایتی استان  از پرداخت گازبها

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه حاجی زاده - جمشید درستکار مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی، گفت: این تعداد شامل ۷۱ هزار مددجوی کمیته امداد و ۲۱ هزار مددجوی بهزیستی است که تا سقف الگوی پله اول نرخ گازبها یعنی ۶۰۰ مترمکعب معاف از پرداخت هستند و در صورت عبور از این میزان، صرفا گازبهای مازاد مصرفی را پرداخت می‌کنند

وی با اشاره به قوانین و مقررات بالادستی در زمینه حمایت از اقشار خاص جامعه اظهار کرد: بر اساس ضوابط قانونی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که برای ساخت مسکن اقدام می‌کنند، از معافیت هزینه برقراری انشعاب گاز تا ظرفیت ۶ مترمکعب برخوردار هستند. همچنین برای خیرین مسکن‌ساز که در ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مشارکت دارند، این معافیت پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در ادامه با علام اینکه جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر نیز یک‌بار از معافیت هزینه برقراری انشعاب تا ظرفیت ۱۰ مترمکعب برخوردارند و این معافیت برای جانبازان زیر ۲۵ درصد، آزادگان و رزمندگان دارای حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه، تا ظرفیت ۶ مترمکعب در نظر گرفته شده است.

درستکار با اشاره به سایر حمایت‌های قانونی از خانواده‌های ایثارگران تصریح کرد: بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، خانواده شهدا شامل همسر، فرزندان و والدین شهدا و همچنین آزادگان مشمول تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این بخش هستند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی ادامه داد: گلزارهای شهدا و موزه‌های دفاع مقدس و همچنین فضاهای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستایی و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی نیز از معافیت‌های قانونی در هزینه برقراری انشعاب یا پرداخت بهای گاز برخوردارند.

وی ادامه داد: مدارس در پرداخت گازبها تا سقف الگوی پله اول معاف هستند و در‌ صورت عبور از این پله، باید گازبهای خود را پرداخت کنند.

درستکار همچنین به مشوق‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: خانوارهای دارای حداقل سه فرزند زیر ۲۰ سال از تخفیف ۱۰ درصدی هزینه برقراری انشعاب گاز برخوردار می‌شوند. این تخفیف برای خانوارهای دارای حداقل چهار فرزند زیر ۲۰ سال به ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.

وی تأکید کرد: این تسهیلات در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، خانواده‌های ایثارگران، جوانی جمعیت و تسهیل دسترسی گروه‌های واجد شرایط به خدمات گازرسانی اجرا می‌شود.