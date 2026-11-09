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افکار عمومی آمریکا علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ + فیلم

جنگ علیه ایران و پیامد‌های اقتصادی و سیاسی آن، ترامپ را با بحران داخلی و شکست انتخاباتی روبه‌رو کرده و رئیس‌جمهور آمریکا را در جست‌وجوی راهی برای خروج از این باتلاق قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماجراجویی نظامی ترامپ علیه ایران، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی و افزایش قیمت بنزین، به کاهش محبوبیت جمهوری‌خواهان و شکست انتخاباتی آنها منجر شد. هم‌زمان، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و هزینه‌های حمایت واشنگتن از این رژیم، نگاه مثبت افکار عمومی آمریکا به اسرائیل را به کمتر از ۳۰ درصد کاهش داده است؛ در حالی که ۸۶ درصد آمریکایی‌ها جنگ با ایران را عاملی مؤثر در افزایش هزینه‌های زندگی خود می‌دانند.

ترامپ اکنون در تلاش است مسئولیت پیامدهای این جنگ را متوجه دیگران کند و در عین حال از احتمال ازسرگیری حملات سخن می‌گوید. برنامه دیدار او با نخست‌وزیر قطر نیز در شرایطی دنبال می‌شود که هزینه سیاسی و اقتصادی جنگ، بازگشت از این مسیر را برای کاخ سفید دشوار کرده است. جنگ با ایران به بحرانی فراتر از میدان نظامی تبدیل شده و آینده سیاسی ترامپ را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

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