کره جنوبی از ششمین ابررایانه ملی خود با نام «هانگانگ» (Hangang) رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - قدرت ابررایانه «هانگانگ» (Hangang) کره جنوبی۲۴ برابر بیشتر از نسل پیشین خود، یعنی «نوریون» (Nurion) است؛ سیستمی که از سال ۲۰۱۸ تاکنون در ۱۷۳۰ پروژه تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته است.

این سامانه شامل ۸۴۹۶ شتاب‌دهنده ساخت شرکت انویدیا (مدل‌های GH۲) است. اگرچه حداکثر عملکرد نظری این ابررایانه ۶۱۴.۷ پتافلاپس (معادل ۶۱۴.۷ کوادریلیون عملیات در ثانیه) برآورد می‌شود، اما در معیار سنجش «TOP۵۰۰» به سرعت ۳۴۲.۶ پتافلاپس دست یافت و جایگاه دوازدهم را در سطح جهان به خود اختصاص داد.

دسترسی کامل به این ابررایانه جدید از ۱۴ دسامبر آغاز خواهد شد. منابع آن بدین صورت تخصیص می‌یابد: ۵۵ درصد برای پژوهش‌های علمی، ۳۰ درصد برای پروژه‌های ملی و ۱۵ درصد برای کاربرد‌های صنعتی.

انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷، یک رایانه کوانتومی مدل «IonQ Tempo» نیز به این سامانه افزوده شود تا یک پلتفرم محاسباتی چندمنظوره شکل گیرد. در این ساختار، بخش کوانتومی وظیفه انتخاب پروتئین‌ها برای توسعه دارو را بر عهده خواهد داشت و «هانگانگ» انرژی مورد نیاز برای این فرآیند‌ها را محاسبه خواهد کرد.

تأمین تجهیزات برای «هانگانگ» به دلیل افزایش شدید تقاضا و قیمت واحد‌های پردازش گرافیکی (GPU) در دوران شکوفایی هوش مصنوعی، با تأخیر مواجه شد. با اینکه این پروژه در سال ۲۰۲۲ ارزیابی امکان‌سنجی اقتصادی را با موفقیت پشت سر گذاشته بود، تلاش‌های اولیه برای تهیه سخت‌افزار مورد نیاز بی‌نتیجه ماند؛ در نتیجه، تیم پروژه ناچار شد برنامه‌های خود را بازنگری کند تا با نیاز‌های در حال تحول پژوهشگران همسوتر شود.

کره جنوبی همچنین قصد دارد فناوری‌های بومی خود را برای ساخت سامانه‌های محاسباتی مشابه توسعه دهد. در حال حاضر، این کشور فاقد زیرساخت‌های تولیدی و فناوری لازم است و همین امر موجب شده تا در ابررایانه جدید خود از شتاب‌دهنده‌های ساخت خارج استفاده کند.

منبع: راشا تودی