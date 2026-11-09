باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ محمدرضا صادقیان رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست تکاب گفت: مأموران یگان حفاظت این شهرستان در جریان گشت و کنترل منظم زیستگاه‌های کوهستانی و آبی حوزه استحفاظی موفق به دستگیری یک شکارچی متخلف شدند.

وی افزود: این فرد متخلف با سوءاستفاده از شرایط جوی و پس از بارش‌های اخیر با هدف شکار به زیستگاه‌های منطقه مراجعه کرده بود که با واکنش سریع مأموران حین ارتکاب جرم زمین‌گیر شد.

صادقیان با اشاره به اقلام کشف‌شده از متهم تصریح کرد: در این مأموریت یک قبضه اسلحه شکاری دولول ساچمه‌زنی به همراه ۵ عدد فشنگ و یک پوکه کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست تکاب در پایان خاطرنشان کرد: پرونده این تخلف پس از تنظیم صورت‌جلسه رسمی برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.