باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: پرونده‌ نگهداری غیرمجاز ۸ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان بوکان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه‌ رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی از سوی متهم تخلف انتسابی را محرز دانست.

نجف‌زاده گفت: بر همین اساس علاوه بر ضبط ماینرهای کشف‌شده متخلف به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی (گمعادل ارزش ریالی کالاهای مکشوفه محکوم شد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی این تعداد ماینر قاچاق طی رصد اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بوکان در یک باب منزل مسکونی کشف و پرونده آن برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود.

نجف‌زاده در پایان ضمن اعلام آمادگی این اداره‌کل برای دریافت و رسیدگی فوری به گزارش‌های مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی، قاچاق کالا و ارز یا تخلفات حوزه بهداشت و درمان مراتب را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا تماس با شماره تلفن ۱۵۳ به این اداره‌کل گزارش دهند.