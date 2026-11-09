منابع فلسطینی تاکید کردند که آسیب‌های روانی و جسمی بر کودکان غزه تا سال‌ها ادامه دارد و ناکامی در اجرای آتش‌بس، رنج انسانی در این منطقه را تشدید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین روز دوشنبه هشدار داد که آثار سوءتغذیه و رنج‌های روانی و جسمی بر کودکان غزه تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که فلج شدن فعالیت «شورای صلح» و ناکامی در انتقال به مرحله دوم توافق آتش‌بس، از عوامل اصلی تداوم رنج‌های انسانی در این منطقه است.

این اظهارات در جریان گفت‌وگوی رادیو رسمی «صدای فلسطین» با «فارسن آغابکیان شاهین»، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح شد.

شاهین اعلام کرد که وزارتخانه او و سفارتخانه‌های فلسطین در خارج از کشور، با دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی تاثیرگذار در تماس هستند تا خواستار تامین چادر و لباس زمستانی برای نوار غزه شوند. این تلاش‌ها همچنین تامین امکانات اولیه زندگی و تجهیزات پزشکی فوری را شامل می‌شود.

وی توضیح داد که سفیر فلسطین در ژنو با طرف‌های خارجی برای تامین چادر و ارسال فوری آنها به نوار غزه تماس‌هایی برقرار کرده است. همچنین به سفیران فلسطین دستور داده شده تا با دولت‌ها و تمامی طرف‌های دارای نفوذ دیدار کنند و برای جلب حمایت‌ها و تامین نیاز‌های انسانی غزه تلاش کنند.

وزیر امور خارجه فلسطین درباره کمبود تجهیزات و اقلام امدادرسانی هشدار داد که پیامد‌های سوءتغذیه و رنج‌های روانی و جسمی بر کودکان غزه تا سال‌ها باقی خواهد ماند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز در اکتبر گذشته درباره تداوم بحران گرسنگی و سوءتغذیه هشدار داده و تاکید کرده بود که پیامد‌های این بحران تاثیر منفی بر زندگی ساکنان این منطقه گذاشته است.

بر اساس آمار این وزارتخانه در اوت ۲۰۲۶، حدود ۱۵۸ هزار کودک در نوار غزه از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند که از این میان، جان ۲۸ هزار کودک در معرض خطر است. همچنین میزان کوتاه‌قدی ناشی از اختلال رشد در میان کودکان به ۱۲.۲ درصد رسیده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، نسل کشی
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